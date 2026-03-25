Una multinacional confirmó que dejará de fabricar en el país y transformará por completo su operación local. Se trata de la empresa Bahco, que anunció el cese de la actividad industrial en su planta ubicada en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Bahco forma parte de un grupo internacional con presencia global y una red de fábricas que están distribuidas por diferentes regiones del país, abocado al rubro de las herramientas. Según informó la compañía, la fábrica cerrará y dejará de elaborar herramientas. Sin embargo, el establecimiento continuará operando, pero con un rol distinto, enfocado en distribución, ventas y servicio técnico. “En SNA Europe Argentina informamos la decisión de discontinuar la actividad industrial en nuestra planta de fabricación de herramientas ubicada en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe”, indicó la firma. De esta manera, la producción que antes se realizaba en Argentina será trasladada a otras fábricas del grupo en el exterior, mientras que el mercado local pasará a abastecerse mediante importaciones. Asimismo, remarcaron: “Nuestras operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde nuestro sitio en Santo Tomé, garantizando el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino”. La empresa tomo esta medida por “la necesidad de adaptar el modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”. La compañía lanzó un comunicado informado la decisión final: “En SNA Europe Argentina informamos la decisión de discontinuar la actividad industrial en nuestra planta de fabricación de herramientas ubicada en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Nuestras operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde nuestro sitio en Santo Tomé, garantizando el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino. La medida afectará a aproximadamente 40 colaboradores, quienes tomaron conocimiento hoy, miércoles 18 de marzo. A partir de esta decisión, la sede de Santo Tomé concentrará su actividad en las áreas comerciales y de distribución. Esta decisión responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico. En ese marco, la producción será transferida a otras plantas del grupo. En SNA Europe creemos firmemente que el respeto por las personas y la integridad son valores fundamentales de nuestra compañía. Por ello, la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores". La medida afecta a unos 40 trabajadores que formaban parte de la planta industrial. La empresa comunicó que cumplirá con las obligaciones legales correspondientes en el marco de esta reestructuración. El anuncio se dio el 18 de marzo y los empleados fueron notificados el mismo día en que se oficializó la decisión. El caso de Bahco no es aislado. En los últimos meses, distintas empresas avanzaron en procesos similares: dejar de producir localmente para reconvertirse en importadoras o distribuidoras.