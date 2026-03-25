En las últimas horas se confirmó el cierre definitivo de una compañía con casi un siglo de trayectoria que era única en su rubro a nivel nacional y encendió las alertas en el sector productivo y energético. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), dedicada a la producción de aisladores eléctricos, un insumo esencial para el funcionamiento de redes de energía. La planta, ubicada en el conurbano bonaerense, cesó sus actividades tras un proceso que culminó con la liquidación total de sus instalaciones y maquinaria. FAPA era la única empresa del país que fabricaba este tipo de componentes, utilizados para evitar fugas de electricidad y garantizar la seguridad del sistema. Durante décadas, fue un actor central en el desarrollo de la infraestructura energética argentina. Según datos del sector, la compañía abastecía gran parte del mercado local e incluso cubría la totalidad de la producción nacional de aisladores de porcelana, lo que ahora deja un vacío difícil de reemplazar en el corto plazo. El Gobierno decidió suspender temporalmente los aranceles antidumping que regían sobre la importación de estos insumos. El objetivo es garantizar el abastecimiento desde el exterior y evitar riesgos en el sistema eléctrico. Con este cambio, el país pasará a depender casi por completo de proveedores internacionales (principalmente de Asia y la región) para sostener un insumo crítico. Esto provocó una pérdida de capacidades industriales acumuladas durante décadas. Los trabajadores de la planta quedaron sin empleo en un contexto ya complejo para el sector manufacturero, que viene registrando caídas en la actividad y reestructuraciones en distintas ramas. Asimismo, las cámaras industriales vienen alertando sobre una tendencia más amplia: la dificultad para sostener industrias de nicho frente a la competencia importada, los costos locales y los cambios en las políticas comerciales. La desaparición de una industria única en su tipo reabre el debate sobre el rumbo del aparato productivo argentino. Más allá del caso puntual, el episodio refleja tensiones estructurales: