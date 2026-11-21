El cierre del centro logístico de Relais d'Or Miko en Normandía se produce apenas dos años después de su inauguración y forma parte de una reestructuración de la actividad del grupo Pomona en Francia.

El centro logístico de helados que una distribuidora francesa inauguró en 2024 tiene fecha de cierre. El grupo francés Pomona cerrará en el segundo semestre de 2027 el centro logístico que su filial Relais d’Or Miko estrenó en marzo de 2024 en Saint-Martin-des-Entrées, cerca de Bayeux (Normandía), según Ouest-France.

Relais d’Or Miko es la filial de Pomona especializada en la distribución mayorista de productos congelados y helados. El cierre del centro logístico, que se hará en el segundo semestre de 2027, afecta a una cincuentena de trabajadores.

Un centro estrenado hace menos de tres años

En marzo de 2024, los 66 empleados de Relais d’Or Miko dejaron sus instalaciones históricas para trasladarse a un almacén nuevo. Ahora, una cincuentena de trabajadores se ven afectados por el cierre, dentro de un plan de salvaguarda del empleo (PSE) que sigue en curso. Los empleados reclaman indemnizaciones superiores a las legales.

Pomona justifica la decisión con una reorganización nacional que fusiona dos de sus ramas, Relais d’Or y Délice et Création. Según France 3, la reestructuración afecta también a otro centro en Laval y el cierre llega a dos meses de Navidad.

Una cincuentena de trabajadores se ven afectados por el cierre. Shutterstock

Por qué Pomona cierra el centro

Pomona justifica la decisión con una reorganización nacional que fusiona dos de sus ramas, Relais d’Or y Délice et Création, para que los clientes tengan un único interlocutor, según explicó su directora de comunicación, Marine Guillot. Varios empleados contaron que la dirección hablaba de una fusión desde abril, pero no de un cierre total, y que algunos aceptaron cambios de horario y renunciaron a días de descanso (RTT) antes del PSE.

La reestructuración afecta también a otro centro en Laval. En 2020 el grupo ya había cerrado cuatro almacenes en el oeste de Francia, entre ellos el de Argentan, con 21 empleos suprimidos. En España, otro cierre reciente fue el de una fábrica de colchones en Quartell, en Valencia, donde la empresa presentó un ERE.