El inicio de semana en San Salvador de Jujuy está marcado por una alerta por tormentas y lluvias persistentes, con temperaturas bajas y condiciones inestables durante gran parte del lunes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo al pronóstico del SMN, el lunes 27 tendrá precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con tormentas de mayor intensidad durante la mañana y la tarde. Durante la madrugada, el cielo se presentará parcialmente nublado con 11°C, pero hacia las 05:00 comenzarán las lluvias débiles, con una probabilidad del 30% y primeros acumulados. A partir de la mañana, las condiciones se vuelven más inestables: Hacia la noche, las lluvias seguirán aunque con menor intensidad: Durante toda la jornada se esperan vientos leves a moderados del sector norte, suroeste y oeste, con ráfagas que pueden alcanzar los 28 km/h, lo que refuerza la sensación de frío. El martes 28, siempre según el SMN, comenzará con algunas lluvias aisladas (10%–40%), pero el tiempo tenderá a mejorar hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C de mínima y 18°C de máxima, con condiciones más estables. A partir del miércoles, el clima mejora de forma sostenida: Ante esta alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, se recomienda: El panorama en Jujuy muestra un inicio de semana frío, húmedo e inestable, pero con una mejora progresiva. Desde mitad de semana, regresarán las temperaturas más templadas y jornadas sin lluvias.