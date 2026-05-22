Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 21 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 6933 - Cristo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 21 de mayo
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|0149
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|9132
|10°
|0349
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|6843
¿Qué significa soñar con Cristo?
Soñar con el Cristo suele simbolizar búsqueda de fe, consuelo y protección, así como necesidad de guía espiritual ante desafíos.
También puede aludir a culpa, perdón y redención, señalando deseos de sanar, reconciliarse o asumir sacrificios personales.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.