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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 21 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 1122 (Loco).

 1°1122 11°7595 
 8115  12°2352
 3°5463  13°9535 
 0129  14°2248 
 1906  15°3679 
 6°2217  16°4716
 0330  17°4728 
 5950  18°7606 
 6875  19°1241 
 10°1115 20°5294 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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