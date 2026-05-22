Este jueves, 21 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 21 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0903 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 21 de mayo

1° 0903 11° 0729 2° 6719 12° 1808 3° 9548 13° 7603 4° 3954 14° 4707 5° 4644 15° 9452 6° 9276 16° 5667 7° 7042 17° 9432 8° 7511 18° 5293 9° 7743 19° 7092 10° 3131 20° 9322

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele aludir a esperanza, protección y buena suerte, especialmente en lo económico o laboral.

También puede invitar a renovar la fe, agradecer favores recibidos y actuar con humildad y solidaridad.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.