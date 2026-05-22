Este jueves, 21 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este jueves, 21 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0903 - San Cono
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 21 de mayo
|1°
|0903
|11°
|0729
|2°
|6719
|12°
|1808
|3°
|9548
|13°
|7603
|4°
|3954
|14°
|4707
|5°
|4644
|15°
|9452
|6°
|9276
|16°
|5667
|7°
|7042
|17°
|9432
|8°
|7511
|18°
|5293
|9°
|7743
|19°
|7092
|10°
|3131
|20°
|9322
¿Qué significa soñar con san cono?
Soñar con San Cono suele aludir a esperanza, protección y buena suerte, especialmente en lo económico o laboral.
También puede invitar a renovar la fe, agradecer favores recibidos y actuar con humildad y solidaridad.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.