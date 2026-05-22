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Este jueves, 21 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 21 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0903 - San Cono

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 21 de mayo

 1°0903 11°0729
 6719  12°1808
 3°9548 13°7603 
 3954  14°4707 
 4644  15°9452 
 6°9276  16°5667
 7042  17°9432 
 7511  18°5293 
 7743  19°7092 
 10°3131 20°9322 

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele aludir a esperanza, protección y buena suerte, especialmente en lo económico o laboral.

También puede invitar a renovar la fe, agradecer favores recibidos y actuar con humildad y solidaridad.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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