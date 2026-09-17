Incorporar un licuado de banana en el desayuno es una de las opciones que muchos especialistas en nutrición recomiendan a la hora de sugerir opciones simples, rápidas de preparar y con buen aporte energético para empezar el día.

La banana, además de su sabor y practicidad, concentra una serie de nutrientes que la convierten en un ingrediente especialmente indicado para las primeras horas de la jornada, según destacó The Nutriton Source, de la Universidad de Harvard.

Principales beneficios nutricionales

El licuado de banana no se limite únicamente a tener un sabor fresco e inconfundible. Al consumirlo, se ingieren diferentes propiedades que pueden ser altamente beneficiosas para el organismo, siempre que se consuma sin excederse.

Los beneficios más importantes:

Potasio: la banana es reconocida por su aporte de potasio, un mineral que interviene en el funcionamiento muscular y nervioso, y que contribuye a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo.

Fibra: contiene fibra dietética, que favorece el tránsito intestinal y ayuda a prolongar la sensación de saciedad durante la mañana.

Vitaminas del grupo B: aporta vitaminas como la B6, vinculada a procesos metabólicos y al funcionamiento del sistema nervioso.

Antioxidantes naturales: contiene compuestos que ayudan a contrarrestar el efecto de los radicales libres en el organismo.

Bajo aporte de grasas: es una fruta naturalmente baja en grasas, lo que la vuelve una opción liviana dentro de un desayuno equilibrado.

Cómo prepararlo paso a paso

Al momento de hacer un licuado, es importante seguir una serie de pasos para que salga a la perfección.

Pelar una o dos bananas, preferentemente bien maduras, ya que aportan mayor dulzor natural. Cortarlas en rodajas o trozos pequeños para facilitar el licuado. Colocar las bananas en la licuadora junto con el líquido elegido (leche, leche vegetal, yogur o agua, según la preferencia). Sumar, si se desea, avena, semillas, frutos secos o una cucharada de miel para enriquecer la preparación. Licuar durante uno o dos minutos, hasta obtener una textura homogénea y sin grumos. Servir inmediatamente, idealmente recién preparado, para aprovechar mejor sus nutrientes. Ajustar la cantidad de líquido según la consistencia deseada: más espesa para tomar con cuchara, o más líquida para beber directamente.

Recomendaciones para su preparación

Combinarla con leche o yogur para sumar proteínas y calcio, y lograr un desayuno más completo.

Agregar avena o semillas para incorporar fibra adicional y prolongar la sensación de saciedad.

Evitar sumar azúcares agregados, ya que la banana aporta dulzor natural por sí misma.

Consumirlo preferentemente recién preparado, para conservar mejor sus nutrientes.

Adaptar la cantidad según las necesidades energéticas de cada persona, especialmente en el caso de quienes realizan actividad física intensa por la mañana.

Imagen ilustrativa

Una opción a tener en cuenta

Más allá de sus beneficios, los especialistas remarcan que el licuado de banana debe pensarse como parte de un desayuno variado y equilibrado, y no como un alimento aislado.

Al combinarlo con otras fuentes de proteínas y fibra, se puede aprovechar mejor su aporte energético y sostener la saciedad durante las primeras horas del día.