Una de las multinacionales más importantes del sector de electrodomésticos inició un nuevo proceso de ajuste en Argentina que encendió las alarmas en la industria. La compañía lanzó un plan de retiros voluntarios para reducir su plantilla de trabajadores, en medio de una fuerte caída del consumo. La empresa involucrada es Electrolux, que busca achicar su estructura en la planta ubicada en Rosario, Santa Fe. La medida podría implicar una reducción significativa del personal y alimenta temores sobre nuevos recortes. El programa de retiros voluntarios apunta a que alrededor de 100 trabajadores dejen la compañía, lo que representaría cerca del 25% de los aproximadamente 400 empleados actuales de la planta rosarina. La propuesta contempla el pago del 100% de la indemnización, calculada con el régimen previo a la reforma laboral, además de un adicional equivalente a tres salarios para quienes acepten la desvinculación. El cupo inicial de retiros fue rápidamente superado y más de 130 empleados se anotaron para dejar la empresa, incluso antes de que venciera el plazo de inscripción. Desde el sector sindical explicaron que el alto nivel de adhesión refleja la preocupación por el futuro del empleo en la industria. Muchos trabajadores ven en el retiro una forma de cobrar una suma importante de dinero para cancelar deudas o préstamos. Dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica señalaron que el endeudamiento de las familias y la incertidumbre laboral están empujando a muchos operarios a aceptar el acuerdo antes de enfrentar posibles despidos más adelante. El ajuste de Electrolux no es un hecho aislado. En los últimos años la planta rosarina atravesó varias etapas de reducción de personal. La fábrica llegó a tener cerca de 900 trabajadores en 2023, pero tras diferentes procesos de recorte el número se redujo a unos 400 empleados en la actualidad. Entre las causas que mencionan empresarios y gremios aparecen: Actualmente, la planta estaría funcionando a alrededor del 50% de su capacidad, lo que obligó a la compañía a reestructurar costos y revisar su esquema productivo. La situación generó preocupación entre trabajadores y sindicatos del cordón industrial de Rosario, donde la actividad metalúrgica es una de las principales fuentes de empleo. Si bien la empresa sostiene que los retiros son voluntarios y no implican despidos obligatorios por el momento, la magnitud del ajuste alimenta el temor de que puedan producirse nuevos recortes o cambios en las operaciones de la firma en el país si el mercado no se recupera.