Un gesto de Lacalle Pou sorprendió a Susana Giménez: "Es muy deseado por muchos países de América"

Susana Giménez volvió a emitir una opinión acerca de la realidad política con la que convive en Uruguay, su nuevo país de residencia, y específicamente sobre un encuentro que tuvo con su presidente Luis Lacalle Pou en 2021. "Ustedes tienen un presidente increíble, muy deseado por muchos países de América" , afirmó ante la periodista Ana Laura Román para el Canal 4 de Uruguay.

LA ANÉCDOTA CON EL PRESIDENTE URUGUAYO

La histórica diva argentina y el mandatario oriental se reunieron en octubre del año pasado, cuando Susana lo invitó a una cena íntima en su casa La Mary en Punta del Este, relevó el portal Teleshow.

"Fue fantástico. Es muy inteligente, es brillante. Uruguay está creciendo de una manera impresionante. Y me parece tan humilde, tan increíble", dijo la Susana Giménez.

A su vez, dio detalles de una anécdota protagonizada por el mismo presidente Lacalle Pou, usada como argumento ante su crítica hacia la clase política argentina.

"Te cuento una tontería: él tenía que ir a Canelones. Un amigo que estaba ahí le dice: ‘Pero tomate el helicóptero, cómo vas a ir en auto'?". Y él le dijo: ‘No, el helicóptero lo uso para trabajar. Para las cosas personales, jamás usaría el helicóptero'. Yo me quedé muda por razones obvias y no pude creer que alguien pensara así. Como tiene que ser, ¿no?", contó.

Susana y el contraste entre Argentina y Uruguay

Giménez recibió primero la residencia en el país vecino y ahora, según confirmó el periodista Luis Ventura en el ciclo A la tarde, la nacionalidad uruguaya .

La mítica estrella de la TV argentina se trasladó hacia la ciudad costera uruguaya definitivamente en plena pandemia del Covid-19, época en la que se manifestó públicamente en contra de la rigidez de las políticas aduaneras del Gobierno de Alberto Fernández:

"Después de 65 días encerrada en mi casa sola tenía derecho a venir acá donde tengo personal que pagar, perros, animales. Pedí permiso por supuesto. Pedí mi permiso por residencia, porque tengo casas acá", aseguró la popular animadora para ironizar que "llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo".

SUSANA GIMENEZ: "NO QUIERO 'ARGENZUELA'"

La conductora de TV se manifestó públicamente en diversas oportunidades en detrimento de la coyuntura argentina.

"Pienso que si esto tiene un arreglo volvería. No quiero ‘Argenzuela'

, no voy a volver a vivir en ‘Argenzuela'", opinó a principios del año pasado.

" La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así", detalló Susana Gimenez para agregar que en el país se había perdido "la cultura del trabajo", algo que, a su criterio, sí estaba presente en décadas anteriores".

UN CONFLICTO ANTIGUO: EL CASO TROTTA Y "EL POBRISMO"

A inicios de 2020, en declaraciones a la prensa en Punta del Este, Susana Giménez sugirió que "si hay pobreza, que la gente se vaya al campo", y dijo que a los pobres hay que enseñarles "a plantar, a tener gallinas en el gallinero".