Al cumplirse el primer año de su gobierno, el presidente Yamandú Orsi difundió un video donde señala que continuará “construyendo un Uruguay tranquilo”. En el mensaje, difundido en redes sociales, el mandatario reiteró que su gestión no tendrá “magia”, sino “seriedad”. El Partido Nacional (PN) publicó ayer domingo un documento de 15 páginas titulado “Construir sin Destruir”, que circuló en la cuenta de X del expresidente Luis Lacalle Pou que contiene fuertes críticas a la gestión de Orsi, que este lunes de tarde realizará ante la Asamblea General una rendición de cuentas y una proyección de 2026 . El texto abarca desde política fiscal y seguridad pública hasta las relaciones exteriores siempre con el hilo conductor de que el actual gobierno prioriza deshacer lo hecho antes que construir lo nuevo. “La revisión dejó de ser una herramienta puntual para transformarse en método; el desandar pasó a ser reflejo; y el retroceso adquirió valor identitario”, señalan los blancos en el documento. El Partido Nacional señala que durante la campaña electoral, el Frente Amplio afirmó reiteradamente que no habría aumentos impositivos. Sin embargo, el primer año de gobierno incorporó incrementos en el IRPF, IRAE, IRNR, zonas francas, el Impuesto Mínimo Global y un nuevo tributo al comercio electrónico internacional conocido como “Impuesto Temu”, destaca el documento. “Durante la campaña se afirmó reiteradamente que no habría aumentos impositivos como instrumento de gestión. Sin embargo, el primer tramo de gobierno ha incorporado incrementos y ajustes tributarios que contrastan con ese compromiso (gravando rentas del capital y del exterior, incluyendo cambios en el IRPF, IRAE, IRNR, zonas francas, la implementación del Impuesto Mínimo Global y el impuesto TEMU). La discusión no es exclusivamente técnica ni fiscal: es institucional. La palabra empeñada constituye un componente esencial del contrato político con la ciudadanía”, escribió el ex presidente Lacalle Pou, en una extensa publicación en su cuenta de X. “Las señales observadas en infraestructura, regulación, política social, inserción internacional, mercado laboral, transparencia y seguridad no muestran la consolidación de un rumbo propio claramente definido. En su lugar, predomina una dinámica donde la energía política se orienta a desandar decisiones heredadas sin que emerjan alternativas más eficaces, más robustas o más sostenibles”, señala el ex presidente. “La alternancia democrática legitima la corrección de políticas públicas. Lo que no legitima es la desarticulación sistemática de decisiones previas cuando esa marcha atrás no está acompañada por alternativas superiores en calidad, eficacia o estabilidad. El efecto acumulado es un país atrapado en discusiones sobre el pasado mientras la proyección estratégica queda postergada”, advirtió Lacalle Pou. El documento del Partido Nacional culmina con una especie de declaración de principios de lo que será la oposición para lo que resta de este período de gobierno: “Uruguay necesita dirección, no revisión; ejecución, no pausa; construcción, no demolición”.