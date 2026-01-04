“No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? ¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?”, señaló el expresidente Luis Lacalle Pou.

“Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus ‘aliados’. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción”, dijo el ex mandatario a través de su cuenta de X.

Lacalle Pou consideró que “falla la comunidad internacional y fallan los resortes para proteger los derechos humanos”, pero, de cara a una transición que se anticipa complicada, señaló que “hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede”.

El ex mandatario fue uno de los primeros mandatarios en denunciar que hubo fraude electoral el 28 de julio de 2024 en las elecciones venezolanas. “¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales”, dijo en aquella oportunidad.

Posteriormente, el entonces presidente recibió, el 4 de enero pasado, al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en Montevideo. El gobierno de Lacalle Pou terminó a principios de 2025 con fuertes tensiones con la administración de Nicolás Maduro y con las relaciones diplomáticas prácticamente interrumpidas.

Uno de los últimos actos de gobierno del ex presidente fue vetar la invitación a Maduro, y la de las autoridades de Nicaragua y Cuba, a la asunción de Yamandú Orsi, en el entendido que se trataba de regímenes totalitarios.