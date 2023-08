El impresionante estudio que reveló el proceso biológico que activa una conocida canción de Queen

Un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en Suiza está desarrollando una nueva forma de administrar insulina a pacientes con diabetes. Con este objetivo, crearon células de diseño capaces de producir esta hormona polipeptídica y las encerraron en cápsulas que pueden implementarse en el cuerpo.

Para controlar cuándo y cuánta insulina liberan las células, usaron un estimulador externo que emite pulsos de sonido. A través de esta metodología, descubrieron que el género rock permite activar las células productoras .

Los autores identificaron que la canción "We Will Rock You" de la banda británica Queen mostró mayor efectividad.

¿En qué consiste el interruptor genético que estimula la producción de insulina a través de canciones de rock?

Para que las células productoras de insulina respondan a los pulsos de sonido, los investigadores utilizaron una proteína de la bacteria conocida como Escherichia Coli. Esta proteína, llamada canal iónico, permite que los iones de calcio fluyan hacia la célula cuando se produce un sonido .

Para probar su sistema, implantaron células productoras de insulina en ratones. Los roedores fueron colocados de modo que los altavoces estuvieran directamente sobre sus vientres.



De esta manera, concluyeron: " Las células de diseño solo liberan insulina cuando se les expone a un sonido específico, que debe reproducirse directamente sobre el implante. El ruido ambiental, como el de aviones, cortadoras de césped, sirenas o conversaciones, no provoca la liberación de insulina ".

¿Por qué We Will Rock You de Queen estimula la producción de insulina?

Los científicos descubrieron que los sonidos fuertes y graves activan los canales iónicos que regulan la liberación de insulina . Sin embargo, el sonido debe durar más de tres segundos y hacer una pausa de no más de cinco segundos.



Asimismo, registraron que "We Will Rock You" de Queen liberó aproximadamente el 70% de la insulina en cinco minutos y toda la insulina en quince minutos. Esto es comparable a la respuesta de insulina natural de las personas sanas cuando comen alimentos.