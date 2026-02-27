Stoke City es uno de los equipos con mayor tradición en Inglaterra y recientemente dio un paso gigantesco en su historia tras finalizar la primera etapa de la nueva ciudad deportiva construida en Clyton Wood, la cual llevó una inversión superior a los u$s 10 millones. El megaproyecto del equipo, que actualmente milita en la segunda división de Inglaterra, se basó en llevar a cabo la construcción de un centro de alto rendimiento deportivo. Asimismo, el nuevo predio de Stoke City cuenta con múltiples canchas de fútbol de césped natural, área de recreación, gimnasio, piscina, sala de video análisis, comedor y sauna. La iniciativa forma parte de un proceso mucho más amplio que elevará a más de 25 millones de libras la inversión total en infraestructura desde que el predio fue adquirido, ya que próximamente se construirá un complejo para las divisiones juveniles y el fútbol femenino. Por su parte, el centro deportivo se construyó en un lapso de 15 meses desde noviembre de 2024 y actualmente ya se encuentra en plena utilización por parte del primer equipo de Stoke City. Tras la inauguración de la primera parte del predio situado en Clyton Wood, el presidente de la institución, John Coates, expresó: “Amo al club y solo quiero que tengamos éxito”, manifestó. En ese sentido, la máxima autoridad de Stoke City, agregó: “Este es un paso importante para el club de fútbol y me llena de gran orgullo ver nuestra nueva instalación de entrenamiento del primer equipo en funcionamiento por primera vez”, concluyó. El edificio cuenta con áreas especializadas para rehabilitación, nutrición, ciencias del deporte y preparación física. A su vez, se incorporaron tecnologías que se utilizan en los principales centros de Europa como una cámara de crioterapia y una piscina de hidroterapia que facilitan los procesos de recuperación. El complejo ofrece, además, seis canchas de césped natural y dos superficies sintéticas que permiten planificar sesiones de entrenamiento en distintos contextos. Del mismo modo, se instalaron salas de reuniones y espacios para análisis de video que se integran al trabajo cotidiano del cuerpo técnico, como así también zonas de esparcimiento con videojuegos, mesas de billar y un amplio comedor. El vicepresidente de Stoke City, Richard Smith, señaló que próximamente se iniciarán trabajos que incluirán la “renovación del pabellón existente y las obras continuadas en el bet365 Stadium”, junto con el predio para el plantel de fútbol femenino y las divisiones menores.