América Latina tiene grandes y gloriosos estadios, como el Maracaná o el Azteca. Ahora, El Salvador ha iniciado la construcción de una obra que promete redefinir el concepto de infraestructura deportiva en la región: el nuevo Estadio Nacional de El Salvador. Ubicado en Antiguo Cuscatlán, este proyecto no es solo un campo de juego; es una estructura vanguardista con capacidad para 50,000 espectadores sentados en butacas individuales, diseñada para ser el recinto más avanzado y sostenible de toda la zona. El nuevo estadio se levanta sobre los terrenos que anteriormente ocupaba la Escuela Militar, y tendrá más de 170,000 metros cuadrados. Este proyecto nace de una alianza estratégica entre el gobierno salvadoreño y China, buscando aprovechar las innovaciones técnicas del gigante asiático. A diferencia de las estructuras pesadas del siglo pasado, este recinto apuesta por la “coexistencia armónica”. Su diseño se caracteriza por líneas curvas y una marquesina de rejilla modular que crea un juego de luces y sombras natural, dando una sensación de ligereza pese a su colosal tamaño. El verdadero lujo de esta obra no reside únicamente en su estética, sino en su inteligencia operativa. El estadio integrará sistemas de gestión digital para optimizar el consumo de energía y agua, posicionándose como un referente de arquitectura ecológica en América Latina. Además de cumplir con los más altos estándares de la FIFA para partidos internacionales, el complejo está diseñado para ser un centro de entretenimiento total. El proyecto incluye: Se espera que el proyecto esté terminado para 2027 y pase a ser uno de los orgullos arquitectónicos de El Salvador.