El fútbol se mantiene como el espectáculo deportivo más convocante del planeta y continúa expandiendo sus fronteras con megaproyectos que transforman ciudades enteras. Los estadios, considerados templos modernos del balompié, no solo albergan partidos históricos, sino que también dinamizan economías, impulsan el turismo y posicionan a los países en el escenario internacional. En ese contexto de expansión global, mientras la FIFA ultima detalles para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en Asia se gesta una obra que promete romper todos los récords de capacidad y tecnología. Se trata del estadio Trong Dong, un ambicioso proyecto que se construye en el sur de Hanói, Vietnam. La iniciativa, impulsada por el conglomerado privado VinGroup, forma parte de un plan maestro denominado “Ciudad Deportiva Olímpica”. Con una inversión multimillonaria y una capacidad proyectada para 135.000 espectadores, el recinto aspira a convertirse en el estadio más grande del mundo. El estadio Trong Dong se proyecta como el recinto futbolístico con mayor aforo del planeta, con capacidad para 135.000 personas. De concretarse según los planes previstos para 2028, superará al actual referente en tamaño, el Estadio Primero de Mayo de Corea del Norte, que cuenta con 114.000 asientos. El diseño arquitectónico estará inspirado en el tambor tradicional vietnamita, símbolo cultural del país, y contará con un revestimiento en tonos dorados que imita al oro. Además, incorporará el techo retráctil más grande del mundo y estará dedicado exclusivamente al fútbol, sin pista atlética ni adaptaciones para otras disciplinas deportivas. La construcción del Trong Dong se produce en un momento de fuerte crecimiento para la industria del fútbol. El Mundial 2026 marcará un hito al celebrarse en tres países y contará con escenarios de última generación y estadios históricos que reflejan la tradición del deporte. Entre ellos figuran el Estadio Azteca en México, el BC Place en Canadá y el AT&T Stadium de Dallas en Estados Unidos. A nivel global también destacan recintos como el Camp Nou en España y el Melbourne Cricket Ground en Australia, aunque ninguno alcanzaría la capacidad proyectada por el estadio vietnamita. El megaproyecto vietnamita también se inscribe en una carrera internacional por construir los estadios más imponentes del mundo. Uno de sus principales competidores es el Grand Stade Hassan II en Marruecos, que tendría capacidad para 115.000 espectadores y apunta a ser sede del Mundial Centenario 2030. Con una inversión estimada en miles de millones y una planificación orientada a atraer competencias de alto nivel, el Trong Dong busca posicionar a Vietnam como un nuevo epicentro del fútbol internacional. De cumplirse los plazos de obra, el país asiático podría irrumpir con fuerza en el mapa global del deporte rey.