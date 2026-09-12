Última chance para anotarse en el secundario en Córdoba: hasta cuando hay tiempo para la preinscripción.

Las familias cordobesas que están por anotar a sus hijos en primer año del secundario tienen más tiempo del previsto.

El Ministerio de Educación de Córdoba confirmó una extensión del período de preinscripción para el ciclo lectivo 2027 .

Cuál es la nueva fecha y a quién alcanza

El plazo original se corrió y ahora vence el 21 de septiembre.

La extensión alcanza a Bachilleres Orientados, escuelas Técnicas, ProA y Escuelas Secundarias con Formación Profesional (ESFP) de gestión estatal.

Última chance para anotarse en el secundario en Córdoba: hasta cuando hay tiempo para la preinscripción Shutterstock

Para completar el trámite, un adulto responsable debe ingresar con su cuenta de Ciudadano Digital (CiDi) y completar el Formulario Único de Postulantes, que tiene carácter de declaración jurada.

Cuándo se conocen los resultados

Una vez cerrada la inscripción, el sistema arma la preasignación según las vacantes y los criterios de prioridad de cada escuela.

Los pasos que siguen son estos:

Envío del formulario a través del sitio oficial de preinscripción.

Llegada de la constancia al correo asociado a la cuenta CiDi.

Publicación del primer llamado el 28 de septiembre, dentro de la misma cuenta.

Las familias también pueden consultar la oferta educativa disponible en el Mapa Educativo Provincial antes de definir sus opciones.

Si el estudiante no consigue lugar en ninguna de las escuelas elegidas, queda en condición “En Espera” y puede contactar a la inspección correspondiente, con datos de contacto disponibles desde el 24 de noviembre.