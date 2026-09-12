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La Armada Argentina sortea 20 entradas gratis para viajar a bordo de la Fragata Libertad junto a un acompañante el sábado 19 de septiembre: cuáles son los requisitos.

La Fragata ARA Libertad, el buque escuela más emblemático de la Armada Argentina, está por completar su 54° Viaje de Instrucción.

Después de recorrer la costa este del continente americano y visitar nueve puertos extranjeros, regresa a Buenos Aires el sábado 19 de septiembre.

Un símbolo de casi 104 metros de eslora

La nave zarpó el 11 de abril bajo el mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, con más de 250 personas a bordo entre oficiales, guardiamarinas e invitados.

Esta edición sumó además a 45 estudiantes de la Armada, que combinaron formación académica con tareas operativas durante la travesía.

La Armada Argentina sortea 20 entradas gratis para viajar a bordo de la Fragata Libertad junto a un acompañante el sábado 19 de septiembre: cuáles son los requisitos. Armada Argentina

El buque, construido en la década de 1960, funciona como aula flotante para los futuros oficiales de la Escuela Naval Militar.

El sorteo para subir a bordo

Para el cierre del viaje, la Armada abrió un sorteo público que permitirá a 20 personas vivir la experiencia a bordo, cada una con un acompañante.

Los requisitos para participar son:

Seguir la cuenta oficial de la Armada Argentina en Instagram.

Dar “me gusta” a la publicación del sorteo.

Compartirla en historias y etiquetar a la institución.

Comentar el nombre de la persona elegida como acompañante.

Los ganadores se conocerán el lunes 14 de septiembre y embarcarán el sábado siguiente desde el Apostadero Naval Buenos Aires, en el mismo lugar donde la fragata tocará tierra tras seis meses de navegación.