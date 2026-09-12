En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este sábado, 12 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7001 (Agua).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 12 de septiembre

1° 7001 11° 0761 2° 4840 12° 1913 3° 3781 13° 4101 4° 5002 14° 9442 5° 3568 15° 9013 6° 4530 16° 8491 7° 3865 17° 1255 8° 8175 18° 4590 9° 0511 19° 9523 10° 5949 20° 2250

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua refleja tu mundo emocional y el fluir de la vida. El agua clara sugiere calma, claridad y renovación; beber o bañarse señala purificación y nuevos comienzos. Su presencia invita a escuchar la intuición y liberar cargas.

Si el agua está turbia, agitada o desbordada, puede indicar confusión, ansiedad o emociones reprimidas. Mareas, corrientes o inundaciones anuncian cambios intensos y la necesidad de poner límites y recuperar el equilibrio.