Mientras la mayoría de las agencias de viajes compiten por vender vuelos y hoteles, la vertical de viajes de Rappi apuesta por una estrategia distinta: convertir las compras cotidianas de sus usuarios en una puerta de entrada para viajar.

La compañía de origen colombiano está utilizando su ecosistema —que integra entregas, restaurantes, supermercados, pagos y membresías— para fortalecer Rappi Travel, una vertical que ya moviliza cientos de miles de pasajeros al año, opera con rentabilidad y que tiene a México como el mercado con mayor potencial de crecimiento dentro de la región.

“Rappi Travel creció sostenidamente cada año con una operación rentable”, dijo Guido Becher, Head de Travel, Loyalty y Rappi4Business a El Cronista. Aunque evitó revelar cifras de ingresos o crecimiento, aseguró que la plataforma mueve “cientos de miles de pasajeros por año”, una escala que, afirmó, confirma que el negocio dejó de ser una apuesta experimental.

Usuarios del ecosistema Rappi | Imagen creada por ChatGPT

Colombia sigue siendo el principal mercado de Rappi Travel por haber sido el primero donde se lanzó el servicio en 2019, pero México (mercado que se lanzó en 2020) ya ocupa el segundo lugar y podría convertirse en el más importante.

“Nuestra expectativa es que posiblemente termine superándolo por la cantidad de población y el tamaño del mercado”, afirmó Becher.

La apuesta por fidelizar usuarios

Para Rappi, el negocio de Travel dejó de medirse únicamente por la venta de boletos de avión o reservaciones de hotel. Hoy funciona como un mecanismo para aumentar la frecuencia de uso de la aplicación y hacer más atractiva la membresía Rappi Pro.

La estrategia consiste en que los usuarios puedan acumular o canjear beneficios de programas de lealtad mediante compras cotidianas dentro de la aplicación, desde un pedido de supermercado hasta una comida a domicilio.

“¿Cómo traemos esos beneficios que normalmente el usuario obtiene pocas veces al año al día a día? Ese fue el desafío”, explicó Becher.

En México, la plataforma mantiene alianzas con Marriott Bonvoy, Iberia Club y Doters, cuyos beneficios pueden vincularse con la membresía Rappi Pro.

De acuerdo con el directivo, la mayoría de quienes utilizan Rappi Travel ya son usuarios Pro, impulsados por incentivos como cashback, eliminación de algunos cargos por servicio y la posibilidad de utilizar recompensas obtenidas en otras verticales de la aplicación para reducir el costo de un viaje.

La ventaja competitiva está en los datos del ecosistema

Aunque el mercado online sigue dominado por la venta de boletos de avión, dentro de Rappi Travel el crecimiento más acelerado proviene de hoteles, paquetes y escapadas de fin de semana.

Esta peculiaridad no es el único diferenciador de Rappi Travel frente a las agencias de viajes tradicionales; el principal es el conocimiento que la plataforma tiene de sus usuarios.

La empresa utiliza información agregada y anonimizada sobre hábitos de consumo para ayudar a hoteles, aerolíneas y marcas turísticas a dirigir promociones hacia audiencias con mayor probabilidad de conversión.

Becher relató que un hotel con enfoque wellness decidió promocionar su centro de bienestar entre usuarios que compraban leche de almendra, tras identificar una relación entre ese patrón de consumo y un estilo de vida orientado al bienestar.

La misma lógica ha permitido desarrollar campañas para hoteles pet friendly dirigidas a dueños de mascotas o promociones específicas para determinados perfiles de consumidores.

Becher aseguró que el mayor activo de Rappi Travel no es únicamente la oferta turística, sino la infraestructura tecnológica que la compañía ha construido para todo su ecosistema.

La plataforma aprovecha el mismo sistema de atención al cliente, automatización y medios de pago utilizados en el resto de las verticales para simplificar la compra de viajes y resolver incidencias desde la propia aplicación.

“Comprar por primera vez es muy ágil; comprar segunda y tercera vez es mucho más ágil porque ya están todos tus datos”, afirmó Becher.

La oportunidad es tal que la app china DiDi también lanzó una vertical de viajes a inicios de 2025 en México. El enfoque inicial fue integrar viajes al ecosistema DiDi y aprovechar su base de usuarios, además de fortalecer su ecosistema de superapp que incluye, además de movilidad: DiDi Food, DiDi Préstamos, DiDi Card, DiDi Pay y DiDi Cuenta.

Para los próximos meses, Rappi prepara nuevas funciones para su vertical de viajes, entre ellas la expansión de asistencia al viajero y el fortalecimiento de la categoría de experiencias en destino, incorporada mediante una alianza con la empresa española de tours turísticos, Civitatis.