Los problemas digestivos son cada vez más comunes y, en la mayoría de los casos, están relacionados con el estrés, una mala alimentación o la falta de fibra. Para aliviar estas molestias, muchos especialistas recomiendan incorporar jugos verdes elaborados con ingredientes naturales que favorecen el funcionamiento del colon y mantienen una microbiota equilibrada. Además de que son fáciles de preparar, pueden consumirse por la mañana y conservarlos para las colaciones del día en recipientes térmicos con tapa hermética para evitar derrames y mantener la temperatura. Una buena opción para ello es la jarra conservadora Hudson de 2 litros, que, gracias a su aislamiento de doble pared y pico vertedor seguro, permite trasladar estas bebidas sin perder frescura. Los ingredientes necesarios para la preparación son: Para prepararlo, lavar todos los ingredientes, cortalos en trozos y licuarlos hasta obtener una mezcla uniforme. Si se prefiere una consistencia más liviana, colarlo antes de servir. Un dato importante a tener en cuenta es que el consumo de este licuado ayuda a desinflamar y a eliminar líquidos retenidos gracias a su efecto diurético y al aporte natural de antioxidantes. Los ingredientes necesarios para la preparación son: La preparación consiste en procesar todos los ingredientes con el agua hasta obtener un jugo verde bien integrado. Por otro lado, su consumo favorece la limpieza del colon y aporta fibra soluble e insoluble que mejora la regularidad intestinal. Por último, los ingredientes necesarios para este jugo son: Para prepararlo, batir todo hasta lograr una mezcla homogénea. Si la textura del nopal resulta espesa, colalo antes de consumir. Al consumirlo, se reduce la irritación del colon gracias al aloe y los mucílagos del nopal, que protegen la mucosa intestinal. Estos jugos funcionan mejor cuando se toman frescos, preferentemente en ayunas o entre comidas. Si querés mantenerlos fríos por varias horas, la Jarra Hudson de 2 litros con tapa hermética, base antideslizante y doble pared es ideal para conservar el jugo sin pérdidas de temperatura ni derrames.