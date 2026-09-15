Tras más de 50 años, cierra una emblemática constructora de Argentina.

Una histórica empresa vinculada a la construcción y la ingeniería industrial argentina llegó al final de su actividad después de más de cinco décadas. Se trata de DIN S.A., compañía que tuvo su planta en Belén de Escobar y que participó en grandes proyectos de infraestructura a lo largo de su trayectoria.

La firma atravesó en los últimos años un escenario marcado por problemas de rentabilidad y finalmente sus operaciones fueron discontinuadas. Tras el cierre, se puso en marcha un esquema de retiros voluntarios para los trabajadores que no pudieron ser reubicados dentro de otras compañías del grupo al que pertenecía DIN.

Qué hacía DIN S.A. y cuándo comenzó sus actividades

La historia de DIN comenzó en septiembre de 1970, cuando fue fundada por Armando Villarroel, Néstor Gadda y Luis García.

Durante más de 50 años, la empresa se dedicó principalmente a la ingeniería, diseño y fabricación de estructuras metálicas. Entre sus especialidades se encontraban las construcciones industriales, celdas de almacenamiento, edificios destinados a procesos productivos y grandes naves.

Sus proyectos estuvieron vinculados con sectores como minería, agro, energía y Oil & Gas, además de participar en obras de infraestructura y espacios logísticos.

A lo largo de su trayectoria, DIN acumuló más de 600 proyectos, entre los que se incluyeron plantas industriales, puentes, hangares, centros de distribución y estructuras para terminales aeroportuarias.

Qué hacía DIN S.A. y cuándo comenzó sus actividades. Unsplash.

La planta de Escobar que llegó a fabricar 1.000 toneladas por mes

Uno de los momentos de mayor crecimiento de la compañía tuvo lugar durante la década de 1980, cuando puso en funcionamiento su planta ubicada en avenida San Martín 1330, en Belén de Escobar.

El establecimiento permitió ampliar considerablemente la capacidad productiva de la empresa. En su período de mayor actividad, llegó a fabricar aproximadamente 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes.

Para llevar adelante los trabajos, DIN incorporó tecnología de control numérico y sistemas de soldadura automatizada. Con el paso de los años también amplió sus herramientas tecnológicas y sumó oficinas en Puerto Madero, mientras avanzaba en el desarrollo de proyectos estructurales cada vez más complejos.

La importante obra que realizó DIN en el Aeropuerto de Ezeiza

Entre los trabajos más destacados de la compañía se encuentra el Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La estructura tiene aproximadamente 100 metros de largo, 100 metros de ancho y 27 metros de altura, y para su construcción fueron necesarias más de 2.000 toneladas de acero.

DIN también tuvo participación en la estructura de la nueva terminal de partidas de Ezeiza, conocida como el Zeppelin. Se trató de una obra particularmente compleja debido a su diseño geométrico y a la necesidad de utilizar piezas metálicas soldadas con posiciones espaciales específicas.

Estos trabajos formaron parte de una extensa trayectoria en la que la compañía intervino en proyectos de gran escala para distintos sectores productivos del país.

La importante obra que realizó DIN en el Aeropuerto de Ezeiza. Magnific.

Por qué cerró DIN S.A. después de más de 50 años

La última etapa de la compañía comenzó en junio de 2024, cuando DIN pasó a formar parte del Grupo GOVAN, vinculado con la construcción y la industria siderúrgica.

La incorporación había sido presentada como una oportunidad para iniciar una nueva fase y desarrollar nuevos proyectos, especialmente relacionados con la actividad minera.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Según explicaron fuentes del grupo, los proyectos que habían motivado la adquisición de DIN no alcanzaron el nivel de actividad previsto, lo que terminó afectando las perspectivas de continuidad de la empresa.

Frente a este escenario, GOVAN decidió avanzar con una reorganización de sus operaciones y concentrar los recursos en otras áreas del grupo.

Qué pasará con los trabajadores de la constructora

El cierre de DIN también abrió un proceso para definir el futuro de sus empleados.

Desde el Grupo GOVAN señalaron que se intentó reubicar a la mayor cantidad posible de trabajadores en otras plantas y empresas vinculadas al grupo, aprovechando su experiencia y conocimientos.

Para quienes no pudieron continuar dentro de otras unidades, la compañía habilitó un esquema de retiros voluntarios.

Así, una empresa que durante más de cinco décadas participó en algunas de las grandes obras industriales y de infraestructura del país llegó al final de sus operaciones, dejando atrás una trayectoria marcada por cientos de proyectos y construcciones de gran escala.