Alonso Zapatería anunció el cierre de su tradicional local del centro de Mendoza, ubicado sobre calle Espejo, y comenzó una liquidación con productos desde $30.000. La decisión forma parte de una reestructuración del negocio y no implica el cierre definitivo de la marca, que continuará funcionando en otros puntos de la provincia.

Según explicaron desde el comercio, las rebajas abarcan una amplia variedad de productos, con precios que van desde $30.000 hasta $150.000. La liquidación se realiza mientras se prepara el cierre de este tradicional punto de venta.

Qué pasará con Alonso Zapatería

Desde la zapatería señalaron que se trata de un proceso de “reestructuración” y no de un cierre de la marca.

La empresa continuará con su sucursal ubicada en Martínez de Rozas y, además, analiza concretar una nueva apertura en algún punto estratégico del Gran Mendoza.

De esta manera, el local de calle Espejo dejará de funcionar, pero Alonso Zapatería mantendrá su actividad comercial en Mendoza.

Cuánto cuestan los productos por la liquidación

La liquidación por el cierre del local incluye distintos tipos de calzado y ofrece valores dentro de un rango amplio.

Según lo informado por el comercio:

Precios desde $30.000.

Productos de hasta $150.000 .

La liquidación abarca una variedad de artículos disponibles en el local.

Los valores corresponden al stock que se encuentra actualmente en proceso de liquidación y pueden variar según el producto y la disponibilidad.

El cierre de Alonso y el cambio en el centro de Mendoza

La salida de Alonso Zapatería de calle Espejo ocurre mientras el centro mendocino atraviesa una transformación marcada por cambios en los hábitos de consumo, crecimiento de las compras online y mayor presencia de productos importados.

El mensaje de la zapatería Alonso

“Alonso no se va. Alonso se reinventa y nos volvemos más digitales. Mudamos todo a Martínez de Rozas 744 casi Aristides donde vamos a centralizar nuestra atención presencial y central de compras online.Gracias a todas por sus mensajes de cariño”.