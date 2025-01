Tras la ola de calor y las lluvias, cómo estará el clima este sábado 25 y domingo 26 de enero

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta amarilla por tormentas el viernes, el fin de semana se presenta con un panorama agradable y que favorecerá las actividades al aire libre.

En el centro y el norte de Argentina, esta semana hubo una nueva ola calor, que elevó la temperatura hasta los 36 grados en algunos sectores. Sin embargo, con las lluvias del viernes, hubo un leve alivio que se sentirá este sábado 25 de enero.

Cómo estará el clima en Buenos Aires este sábado 25 y domingo 26 de enero

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señala una temperatura máxima de 30° y una mínima de 21° para este sábado. El día estará soleado, ideal para realizar actividades al aire libre.

Esto se mantendrá durante el domingo, que arrancará con 20° y llegará hasta los 31°. Las buenas condiciones del tiempo seguirán hasta el lunes. Recién aparecen tormentas para el martes, según el pronóstico extendido del SMN.

Para este fin de semana, no hay ninguna alerta activa en el país, esto quiere decir que "no se esperan fenómenos que impliquen riesgos". El verde indica que no hay amenazas y será el color con el que también se represente el cese de una situación adversa.

Cinco datos sobre las advertencias meteorológicas

Las recomendaciones que brinda el SMN para estar atentos a las alertas meteorológicas son:

Las advertencias son mensajes que informan acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que pueden presentar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social.

Los fenómenos por los cuales se emiten las advertencias pueden ser generalizados territorialmente y/o persistentes durante varios días. Las advertencias meteorológicas, antes del SAT, se llamaban "Informes Especiales".

Se emiten por persistencia de temperaturas extremas y por reducción de visibilidad. Entre los fenómenos que reducen la visibilidad encontramos: nieblas, humo, cenizas volcánicas y polvo en suspensión.

Son mensajes de carácter preventivo. Son pronósticos y se emiten antes de la ocurrencia del fenómeno. Su finalidad es que las personas y los organismos puedan actuar y tomar decisiones que minimicen las consecuencias de estos fenómenos.

Las advertencias se actualizan rutinariamente 2 veces al día. Todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde se actualizan todas las advertencias y brindan información para las próximas 72 horas. Si la situación meteorológica lo requiere, se realizarán actualizaciones extras fuera de dichos horarios.

¿Cómo me cuido durante una ola de calor?

El organismo también brinda una serie de pautas a seguir para evitar sufrir los efectos de las altas temperaturas.