Una histórica línea de colectivos podría desaparecer en los próximos meses, ya que la Secretaría de Transporte inició el proceso para eliminar el servicio y convertirlo en un nuevo ramal.

La medida apunta a reorganizar los recorridos y disminuir costos. La iniciativa ya fue publicada en el Boletín Oficial y abrió una instancia de 15 días para que los usuarios y municipios presenten observaciones o impugnaciones.

Qué línea de colectivos podría desaparecer para siempre

La histórica línea 154 podría dejar de existir como servicio independiente para ser integrada a un ramal de la línea 145. La propuesta fue impulsada por la empresa Microómnibus 45 SACIF, responsable de la operación de la línea desde 2002. Según comentando, la línea 154 es una de las menos rentables del sistema nacional de transporte de pasajeros por su corto recorrido.

La empresa argumenta que la integración permitirá ser más eficientes con los recursos, utilizar menos unidades y choferes y reducir en general los costos en un contexto donde las empresas de transporte reciben cada vez menos subsidios.

Cómo será el nuevo recorrido de la línea 45 tras absorber a la 145

Un cambio clave para los usuarios es que el trayecto actual de la línea 154 no se abandonará, sino que cambiará de nombre y será más largo. El esquema será de la siguiente manera:

Recorrido histórico garantizado : el tramo que une a Plaza Constitución con la estación Lanús continuará operativo, pero los colectivos tendrán el número 45 en la cartelera.

Extensión hasta Retiro: la gran novedad es que el trayecto se extenderá hasta la Terminal de Retirom lo que conectará el sur del conurbano con la principal : la gran novedad es que el trayecto se extenderá hasta la Terminal de Retirom lo que conectará el sur del conurbano con la principal estación de trenes sin combinaciones.