Una importante ciudad de Argentina mejorará sus sistema transporte de pasajeros con la habilitación de un tramo clave del Corredor Maipú, una obra estratégica que impacta directamente en la circulación de colectivos y vehículos particulares en el centro. La intervención busca optimizar los recorridos del transporte público, reducir tiempos de viaje y mejorar la experiencia de los usuarios.

La inauguración de esta primera etapa de la obra, que se extiende entre las calles Emilio Olmos y Sarmiento, marca el inicio de una transformación vial que permitirá que los colectivos recorran la ciudad de norte a sur de forma más eficiente, con carriles exclusivos y nuevas paradas en puntos estratégicos.

La obra fue inaugurada esta semana por el Municipio, aunque los trabajos continúan en otras cuadras del sector. En este primer tramo se realizaron tareas de infraestructura vial, incorporación de espacios verdes, mejoras en la accesibilidad peatonal y una reorganización integral del tránsito.

¿De qué se trata la nueva obra de colectivos?

El Corredor Maipú es una arteria clave del plan de movilidad urbana de Córdoba que busca conectar puntos neurálgicos de la capital provincial, como el Parque Las Tejas, la Plaza España, el río Suquía y el Concejo Deliberante, a través de una traza más segura y moderna.

El diseño contempla carriles exclusivos para colectivos (Solo Bus), mayor señalización, cruces más seguros y una circulación más fluida, lo que permitirá mejorar la frecuencia y puntualidad del transporte público en una zona históricamente congestionada.

La nueva obra implica la ampliación de distintos ramales de colectivos.

Además, las autoridades informaron que las cuadrillas continúan trabajando para extender el corredor hacia la Costanera Sur, lo que consolidará a Maipú como una vía estructural para el tránsito urbano una vez finalizada la totalidad de la obra.

¿Cuáles son los cambios en los recorridos de colectivos?

Con la habilitación de este tramo, se implementaron modificaciones en los recorridos de distintas líneas de colectivos, especialmente en el área céntrica, con el objetivo de aprovechar los nuevos carriles y optimizar los desplazamientos.

Entre las principales modificaciones se encuentran las siguientes:

Líneas 12 – 15 – 17: Bv. Illia – Chacabuco Carril Izquierdo – Maipú Carril Izquierdo (Solo Bus) – Sarmiento – su ruta.

Línea 31: Lima – Maipú Carril Izquierdo – Sarmiento – su ruta.

Líneas 34 – 83 – 85: Chacabuco Carril Izquierdo – Maipú Carril Izquierdo (Solo Bus) – Sarmiento – su ruta.

Líneas 40 – 42 – 44 – 50 – 54: Olmos – Maipú Carril Derecho – Puente Maipú – su ruta.

Líneas 41 – 52: Los Nogales – Hipólito Yrigoyen Sur – Rotonda Plaza España – Chacabuco Carril Derecho – Maipú Carril Derecho – Puente Maipú – su ruta.

Líneas 29 – 70 – 72 – 73 – 74 – 75: San Jerónimo – Chacabuco Carril Izquierdo (Solo Bus) – Maipú Carril Izquierdo – Sarmiento – su ruta.

La obra impactará en 20 líneas de colectivos.

Con esta intervención, el municipio busca jerarquizar la circulación, reducir conflictos viales y mejorar la eficiencia del transporte público en una de las zonas más transitadas de Córdoba, sentando las bases para un sistema de movilidad más moderno, sustentable y seguro.