Este viernes 27 de marzo, Palermo perderá uno de los bares que se había ganado un lugar en el corazón de los porteños por su estilo diferente, en el que combinaba una terraza, buena música, gastronomía y por supuesto, las clásicas bebidas que no pueden faltar para acompañar la noche. En sus cuentas oficiales, 7030 Bar anunció que cerrará para siempre las puertas de su local en ese punto neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires. “Hoy nos toca decir adiós. No es una movida de marketing”, aclararon. El emotivo mensaje que compartió el establecimiento destacaba: “Sobrevivimos y le ganamos a una pandemia mundial, vivimos los mejore sy los peores momentos”. Pero, remataba con una frase conmovedora: “Hoy, con el corazón temblando, nos toca soltarle la mano a nuestro tercer sueño. 70 30 Palermo cierra sus puertas”. A modo de agradecimiento por la fidelidad y compañía de sus clientes durante todos estos años, decidieron invitarlos para que este viernes acudan a la que sería “la última fiesta” con toda la carta con 30% off. Asimismo, aclararon que continuarán presentes con sus otros locales en Núñez y Recoleta. En las últimas horas se confirmó el cierre definitivo de una compañía con casi un siglo de trayectoria que era única en su rubro a nivel nacional y encendió las alertas en el sector productivo y energético. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), dedicada a la producción de aisladores eléctricos, un insumo esencial para el funcionamiento de redes de energía. La planta, ubicada en el conurbano bonaerense, cesó sus actividades tras un proceso que culminó con la liquidación total de sus instalaciones y maquinaria. FAPA era la única empresa del país que fabricaba este tipo de componentes, utilizados para evitar fugas de electricidad y garantizar la seguridad del sistema. Durante décadas, fue un actor central en el desarrollo de la infraestructura energética argentina.