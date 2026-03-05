Durante varios años, en la calle Bolívar al 500, se ubicó el bar peronista “Lo de Nestor”, que buscaba rendirle homenaje al fallecido expresidente Néstor Kirchner. En el corazón del barrio porteño de San Telmo, el espacio gastronómico se encontraba a cargo de una cooperativa. El cierre definitivo del establecimiento fue anunciado por las cuentas oficiales del lugar, donde expresaron su malestar y tristeza por esta decisión, de la que responsabilizaron al actual gobierno. “Esta experiencia política, cultural y gastronómica llevada adelante por un pequeño grupo de trabajadores cooperativistas que se plantaron decididamente contra el macrismo y su facinerosa descendencia gubernamental que hoy padecemos en el país, ha sellado su suerte al combatir con la frente en alto la persecución política, mediática, policial y judicial a la que se vio sometida durante años”, señaló un mensaje del establecimiento en su cuenta de Instagram. El texto arrancaba dando a conocer que “con un profundo dolor, como cuando una etapa irremediablemente agota su ciclo vital, anunciamos el cierre definitivo del bar cooperativo Lo de Néstor". Las respuestas de los usuarios no tardaron en llegar. La mayoría lamentaba el cierre del local gastronómico y preguntaban si existía alguna otra alternativa. Sin embargo, desde la cooperativa expresaron que el cierre del bar respondía al debilitamiento de su estructura laboral, el endeudamiento y la presión económica. Detrás de la clausura operativa avanza una causa judicial que involucra al sindicalista Leonardo Duva, responsable de la cooperativa y con vínculos con referentes como Juan Grabois. En 2023, el legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) denunció penalmente a Duva por presunta defraudación al Estado. La acusación sostiene que la organización recibió $36 millones en subsidios estatales entre 2022 y comienzos de 2023, sin que se verificara la realización de las tareas comunitarias declaradas. Tras detectar diversos incumplimientos documentales, el Ministerio de Capital Humano inició un proceso administrativo en 2024 que derivó en la suspensión de su operatoria. La cooperativa había sido intervenida debido a que, “pese a que cuenta con retiro de la autorización para funcionar dispuesto por el organismo, continúa realizando operaciones comerciales sin contar con la debida autorización y sin proceder a los actos tendientes a su disolución y liquidación”, señaló Capital Humano. Finalmente, en febrero de 2025 se oficializó el retiro definitivo de la autorización para operar.