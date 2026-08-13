Existen distintas formas de proteger el equipaje antes de subir a un avión, pero no todas ofrecen las mismas ventajas.

Preparar una valija antes de viajar no solo implica elegir qué llevar. También es importante pensar en cómo proteger el equipaje durante el traslado, especialmente cuando debe ser despachado y queda fuera de la vista del pasajero durante varias horas.

Entre las alternativas más utilizadas aparecen el candado y el papel film. Aunque ambos buscan proteger la valija, cumplen funciones diferentes y no ofrecen el mismo nivel de seguridad frente a una posible apertura o manipulación durante el viaje.

Por eso, antes de elegir una de estas opciones, conviene conocer qué ventajas tiene cada una y qué recomiendan tener en cuenta los aeropuertos y las autoridades de seguridad cuando una valija debe ser inspeccionada.

¿Qué es más seguro para la valija: candado o papel film?

El candado puede ser una buena alternativa para mantener unidos los cierres de la valija y dificultar que alguien pueda acceder al contenido sin autorización. Sin embargo, su efectividad depende del tipo de candado utilizado. Para viajar en avión, los modelos TSA son una de las opciones más recomendadas, ya que las autoridades de seguridad pueden abrirlos con una llave especial sin necesidad de romperlos.

El papel film, en cambio, funciona principalmente como una capa de protección externa. Puede ayudar a evitar manchas, suciedad, pequeños roces y algunos daños durante la manipulación del equipaje. También permite detectar visualmente si el envoltorio fue cortado o retirado. Sin embargo, no debe considerarse un sistema de seguridad infalible, ya que puede ser retirado con facilidad si alguien necesita revisar el equipaje.

Existen distintas formas de proteger el equipaje antes de subir a un avión, pero no todas ofrecen las mismas ventajas. Imagen creada con IA

¿El papel film realmente protege la valija durante un viaje?

Envolver una valija con film puede resultar útil para protegerla de diferentes elementos durante el traslado. La capa plástica puede reducir el contacto directo con suciedad y humedad y también ayuda a mantener cerradas algunas partes externas del equipaje. Además, puede dificultar que un cierre se abra accidentalmente durante la manipulación.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Protege contra suciedad y manchas durante el traslado.

Reduce el riesgo de que los cierres se abran accidentalmente.

Ayuda a proteger la superficie frente a algunos roces y pequeños daños.

Permite detectar una posible manipulación, ya que cualquier corte o rotura queda visible.

De todos modos, el film no reemplaza a un mecanismo de seguridad. Si el equipaje debe ser inspeccionado, las autoridades pueden retirarlo para acceder al contenido y, después de la revisión, el envoltorio puede quedar deteriorado o directamente no ser colocado nuevamente.

¿Por qué un candado común puede no ser la mejor opción para viajar en avión?

El principal problema de utilizar un candado convencional está relacionado con los controles de seguridad aeroportuarios. Si los agentes necesitan abrir una valija que está cerrada con un sistema que no pueden desbloquear, el mecanismo puede terminar siendo forzado o roto para acceder al interior del equipaje.

Por ese motivo, para una valija que será despachada en un vuelo resulta más conveniente utilizar un candado aprobado por TSA. Este sistema permite que los agentes autorizados puedan inspeccionar el equipaje sin tener que destruir el candado. En consecuencia, entre ambas alternativas, el film puede servir como protección externa, mientras que un candado TSA ofrece una medida de seguridad más específica para mantener cerrado el equipaje durante el traslado.