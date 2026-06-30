Tras años de espera, esta región tendrá la primera planta de reciclaje de baterías del país y generará más de 50 empleos.

En el Parque Industrial de Junín avanza la construcción de la primera planta de reciclaje de baterías del país .

El proyecto está a cargo de Baterías Eusebi, una empresa familiar de la ciudad bonaerense que busca abastecer tanto al mercado interno como a la exportación.

La planta funcionará con estándares similares a los europeos y se construye sobre tres naves de 800 metros cuadrados cada una, financiadas con capitales propios de la firma.

Una inversión que generará empleo en la región

El intendente de Junín, Juan Fiorini, y el senador provincial Pablo Petrecca visitaron las obras junto a los directivos de la empresa, Mauro y María José Eusebi.

El intendente de Junín, Juan Fiorini, y el senador provincial Pablo Petrecca visitaron las obras junto a los directivos de la empresa, Mauro y María José Eusebi. Municipalidad de Junin

Según explicaron desde la firma, la idea es replicar el modelo de las plantas europeas de reciclado, siendo la primera de estas características en el país.

En cuanto al impacto laboral, el proyecto contempla:

50 puestos de trabajo en la primera etapa de funcionamiento.

Proyección de alcanzar 120 empleados a futuro.

Más de 80 camiones que circularán para abastecer el mercado interno.

El Municipio, además, acompaña las gestiones para dotar al predio de infraestructura de gas natural, un requisito clave para el funcionamiento de la fábrica.

Por qué es relevante para el medioambiente

Las baterías representan uno de los principales desafíos de la economía circular, ya que no tienen un destino ecológico claro una vez agotada su vida útil.

En este sentido, el senador Petrecca destacó el compromiso ambiental de la iniciativa y remarcó que la empresa evaluó otras provincias antes de priorizar el Parque Industrial juninense para instalarse.

Desde el Gobierno local resaltaron que se trata de un predio que estaba desocupado y que ahora vuelve a tener actividad productiva, en lo que definieron como una señal de crecimiento para la ciudad y la región.

El proyecto se enmarca, además, en un contexto donde Argentina busca posicionarse en la cadena de valor del litio y las baterías, dado el rol del país como productor de litio a nivel mundial.

Con esta planta, Junín se convierte en un punto clave para el reciclado industrial del país, con proyección de exportación a otros mercados.