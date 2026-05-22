Tras años de abandono escandaloso, repavimentarán una ruta nacional clave para la producción y el turismo argentino.

Tras años de abandono, la Ruta Nacional 14 finalmente será intervenida en un tramo clave que atraviesa la provincia de Misiones.

Se trata de una decisión esperada por sectores productivos, transportistas y el turismo, que dependen de esta vía estratégica para la conexión con el Litoral y el Mercosur.

La confirmación llegó desde el Gobierno Provincial, luego de que el gobernador misionero apuntara directamente contra el abandono histórico de esta arteria nacional.

“Debido al abandono escandaloso sobre las rutas nacionales, vamos a intervenir con mayor infraestructura la Ruta Nacional 14, mejorando el deterioro evidente en el tramo Alem-Campo Viera incorporando terceras trochas” Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

La obra apunta a:

Mejorar la seguridad vial.

Reducir costos logísticos.

Devolverle competitividad a una ruta fundamental para la economía regional.

Una obra clave para la producción y la conectividad regional

La repavimentación de la Ruta Nacional 14 impactará de lleno en actividades como la forestoindustria, la producción yerbatera, el transporte de cargas y el comercio fronterizo.

Durante años, el mal estado del asfalto generó demoras, accidentes y sobrepreciosque afectaron tanto a empresas como a trabajadores.

Tras años de abandono, la Ruta Nacional 14 finalmente será intervenida en un tramo clave que atraviesa la provincia de Misiones. Archivo.

Según se informó, Misiones intervendrá un tramo estratégico con trabajos que incluyen renovación de la calzada, mejoras en banquinas y señalización. Esto permitirá una circulación más fluida y segura , especialmente para el tránsito pesado que utiliza la ruta a diario.

Además, la RN 14 cumple un rol central como corredor bioceánico, conectando el noreste argentino con Brasil y Uruguay.

Su recuperación no solo es una demanda local, sino una necesidad para el entramado productivo nacional.

Impacto directo en el turismo y la seguridad vial

El turismo es otro de los grandes beneficiados por esta intervención. La Ruta 14 es la principal vía de acceso a destinos turísticos de Misiones, como las Cataratas del Iguazú y los parques provinciales . El deterioro del camino había generado una mala experiencia para visitantes y operadores turísticos.

Con la repavimentación, se espera un aumento en el flujo turístico y una mejora en la imagen de la provincia como destino seguro y accesible. La seguridad vial es uno de los ejes centrales del proyecto, en una ruta que concentra un alto índice de siniestros.

Desde el gobierno provincial remarcaron que, ante la falta de respuestas sostenidas a nivel nacional, Misiones decidió avanzar para dar una solución concreta. La obra representa un paso importante para revertir años de desinversión y poner en valor una infraestructura clave para el desarrollo.

La recuperación de la Ruta Nacional 14 marca un punto de inflexión. No se trata solo de asfalto nuevo, sino de una señal política y económica para una región que exige conectividad, previsibilidad y crecimiento.