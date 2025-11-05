Un histórico edificio conocido por su icónica fachada será demolido para cambiar por completo la estética del barrio porteño de Belgrano.

Ubicado en la esquina de Cabildo y La Pampa, fue un punto de encuentro para locales y visitantes durante muchos años. Inaugurado en el año 1995, fue una confitería reconocida de la Ciudad de Buenos Aires.

Se despide el edificio más icónico del barrio de Belgrano

El Manhattan Club Grand Café, edificio histórico ubicado en el cruce de la Avenida Cabildo y La Pampa, será demolido de forma total para poner fin a casi 30 años de historia.

La cafetería era conocida por la cúpula de su techo y por ser una réplica en miniatura de la torre Chrysler, de Nueva York, el rascacielos de estilo art déco situado en la isla Manhattan.

El bar apareció hace meses con las persianas bajas, las ventanas tapadas y un candado en su puerta. Durante los últimos meses, el edificio era gestionado por una cooperativa, pero no logró mantenerse.

Este ícono indiscutido de Belgrano está a punto de desaparecer. Se llama Manhattan Club, y su cúpula levantada en los años '90 resaltaba la Avenida Cabildo.

Posmoderno como poco, el bar tuvo su auge y decadencia post pandemia hasta cerrar en abril 25. pic.twitter.com/KnZY9wzV7J — Buenos Aires Esencia (@esenciaba) November 2, 2025

Origen, trayectoria y decadencia del Manhattan Club Grand Café

La cafetería abrió al público en diciembre de 1995 de la mano de una sociedad de gastronómicos. El diseño estuvo a cargo del estudio de arquitectura Kicherer & Bardach.

Su construcción comenzó en el año 1993 en plena época menemista y supo brillar durante largos años al recibir a vecinos e importantes famosos que caminaban por la Avenida Cabildo. Además de su icónica cúpula, el interior contaba con materiales de primera calidad como acero inoxidable, mármol, madera y el revestimiento de las paredes contaba con tela de pana.

Los problemas que llevaron al cierre de la cafetería surgieron con el inicio de la pandemia, época en donde el bar pasó a manos de una cooperativa de empleados que no logró mantenerla a flote.

Qué pasará con la cúpula y con el edificio del Manhattan Club Grand Café

El tema central ahora pasa por el destino de la cúpula, la cual se volvió un símbolo del lugar. Según Mauro Ketlun, la demolición es inminente, ya que es sumamente difícil preservarla por su alto costo de desmontaje y traslado.