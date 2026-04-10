La Torre Jeddah se erige como uno de los proyectos más destacados a nivel internacional. Con una altura proyectada de 1000 metros, este rascacielos tiene como objetivo establecer nuevos récords y posicionar a Arabia Saudí como un referente global en la construcción de gran escala. Actualmente, los cimientos están en desarrollo, lo que marca el inicio de una estructura destinada a transformar el horizonte urbano. Este edificio no se levanta de manera aislada. Forma parte de una estrategia nacional más amplia que busca diversificar la economía saudí y posicionar al país como un centro de innovación. En este contexto, la torre se convierte en un símbolo visible de una apuesta por la arquitectura extrema, que busca integrar poder económico, diseño y tecnología. El proyecto fue concebido por el estudio Adrian Smith + Gordon Gill, quienes también son responsables del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo en la actualidad. En esta ocasión, el desafío es aún más significativo: superar la marca de Dubái y llevar la construcción vertical a un nuevo umbral, alcanzando una altura que, de materializarse, duplicará muchos edificios emblemáticos. La forma del rascacielos está inspirada en elementos naturales del desierto, presentando una silueta estilizada de cristal que minimiza el impacto del viento. Los planos contemplan 157 plantas y un complejo sistema de ascensores de alta velocidad, diseñados para cubrir grandes distancias internas en escasos segundos. El rascacielos albergará residencias de lujo, oficinas, áreas comerciales y un hotel de alta gama. Uno de los principales atractivos se encontrará en los niveles superiores, donde se situará el mirador más alto del mundo, ofreciendo vistas panorámicas del mar Rojo y del entorno urbano. La torre será el eje central de Kingdom City, un megaproyecto urbano valorado en aproximadamente 20.000 millones de dólares. Este desarrollo incluirá hospitales, universidades, centros educativos y zonas residenciales destinadas a unas 100.000 personas, consolidando un nuevo núcleo económico en la ciudad de Yeda. La firma de ingeniería Thornton Tomasetti explicó que el diseño estructural prioriza la eficiencia y la estabilidad frente al viento. La torre se apoya sobre una losa de cimentación de cinco metros de espesor y más de 270 pilotes profundos, capaces de sostener el peso del futuro edificio más alto del mundo. Si el calendario se cumple, la Torre Jeddah estaría finalizada en 2028, convirtiéndose en un nuevo referente de la construcción global. Las obras se reactivaron a comienzos de este año tras un periodo de pausa y ya alcanzan decenas de plantas en su núcleo central. Uno de los principales desafíos ha sido el manejo del hormigón a grandes alturas, una tarea que exige tecnología y precisión inéditas en proyectos de este tamaño.