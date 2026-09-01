Tras 40 años de historia, cerrará una de las fábricas más importantes de Córdoba y dejará a 40 trabajadores en la calle.

Una conocida fábrica cordobesa dedicada a la producción de embalajes y cajas de cartón anunció su cierre definitivo por la crisis del consumo. La quiebra dejó a cerca de 40 trabajadores en la calle, quienes denunciaron no haber cobrado la quincena ni haber recibido los telegramas correspondientes.

La histórica fábrica cordobesa que cerró para siempre

La firma Ananda Pack, dedicada al rubro de manufactura de cajas de cartón y embalajes, anunció su cierre definitivo. La compañía argumentó que la suba de costos fijos, el aumento de los alquileres y la recesión generalizada llevó a la compañía a una crisis.

Los operarios, por su parte, denuncian que se enteraron al terminar la jornada laboral y que “no cobraron la quincena ni recibieron los justos telegramas de despido”.

La fábrica ubicada entre la zona de barrio San Vicente y Barrio Müller frenó su actividad tras declararse en quiebra y dejar a sus empleados (la mayoría con una antigüedad entre 18 y 25 años) en la calle.

Tras 40 años de historia, cerrará una de las fábricas más importantes de Córdoba y dejará a 40 trabajadores en la calle.

Según explicaron los operarios al canal local Cba24n (Canal 10), la noticia llegó sin previo aviso:

“El viernes a última hora, 10 minutos antes de salir, se le avisó a los compañeros que a partir del martes la empresa no abría más sus puertas, que se daban a quiebra”, relató Guillermo Vega, uno de los trabajadores afectados.

A qué se dedicaba la fábrica y cuáles son los principales motivos del cierre

Ananda Pack operaba abasteciendo diversos sectores de la economía con cajas para calzado, pizzerías, locales gastronómicos y comercios.

La firma ya atravesaba un concurso preventivo de acreedores, pero el disparador definitivo fue la imposibilidad de afrontar los costos fijos de su estrcutura operativa.

Desde la administración de la pyme argumentaron que la suba de los costos fijos, sumada a la caída en las ventas y un aumento que duplicó el valor de los alquileres de los galpones, volvió insostenible el negocio.

Tras la formalización de la quiebra, los operarios esperan la intervención de la Justicia para tomar las medidas necesarias para cubrir los salarios impagos y las indemnizaciones correspondientes.