Un equipo de Rewilding Argentina, la fundación que combina el trabajo de conservacionistas y activistas con el objetivo de restaurar ecosistemas naturales, protagonizó un hecho histórico en el país. Después de casi cuatro décadas sin registros, lograron devolver a la vida silvestre a un mamífero clave en los humedales del noreste argentino. El hallazgo se materializó con la liberación de una familia de cuatro ejemplares en el Gran Parque Iberá, en la provincia de Corrientes. El animal que volvió a habitar los Esteros del Iberá es la nutria gigante, una especie emblemática que había desaparecido de la Argentina hace casi 40 años. Considerada en peligro de extinción a nivel mundial, su regreso representa un paso clave en la conservación de la biodiversidad. “A pesar de que fue una presencia frecuente en toda la cuenca del río Paraná, los últimos grupos familiares de nutria gigante en Argentina fueron observados en el año 1986”, explicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina. Además, destacó su rol fundamental en el ecosistema: “La nutria gigante es el principal depredador acuático de estos humedales y su dieta está compuesta casi totalmente por peces, por lo que su presencia aporta significativamente a mantener los ecosistemas saludables”. El regreso de la nutria gigante es el resultado de un proceso de reintroducción que comenzó en 2017 y que implicó años de trabajo científico y cooperación internacional. La familia liberada está compuesta por Nima, una hembra proveniente del Zoológico de Madrid, su pareja Coco, de Dinamarca, y dos crías nacidas en 2024 en el propio Iberá. Todos los ejemplares pasaron por etapas de adaptación, aprendizaje de caza y monitoreo antes de ser liberados. “El proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante en Argentina y en el Gran Parque Iberá es único a nivel mundial y es la primera vez que se intenta traer de vuelta a una especie de mamífero extinto en Argentina”, subrayó Guillermo Díaz Cornejo, de la Administración de Parques Nacionales. Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró el impacto del proyecto: “Corrientes nuevamente demuestra que con trabajo y convicción es posible traer de vuelta una especie que estuvo extinta en toda Argentina por años”. Y agregó: “Iberá se consolida como ejemplo en recuperación de especies, turismo de naturaleza y desarrollo local genuino”. La nutria gigante es el mustélido más grande del mundo: puede alcanzar hasta 1,8 metros de largo y pesar 33 kilos. Es un animal social, curioso y muy activo, que vive en grupos familiares organizados y depende de ambientes acuáticos saludables. Su dieta se basa casi exclusivamente en peces, por lo que cumple un rol esencial como regulador natural en los humedales. Su presencia indica buena calidad ambiental y contribuye al equilibrio ecológico de los sistemas hídricos. Para Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation, este avance es mucho más que un logro científico: “El regreso de la nutria gigante es una gran victoria para las comunidades del nordeste, todos los visitantes del parque y la naturaleza. Ante la crisis de extinción masiva que este planeta está viviendo, nuestra tarea más urgente es ayudar a la naturaleza a sanar”.