Tras un trabajo conjunto entre los gobiernos y los institutos científicos, se logró reintroducir a uno de los felinos más importantes de Latinoamérica. El fenómeno se dio en la zona de la Reserva de Yabotí en Iguazú, Misiones y se trata de un hito para toda la biología debido a su importancia para la conservación de este animal en peligro de extinción. El proyecto fue liderado por el director general ejecutivo del Instituto Misionero de Biodiversidad, Dr. Emanuel Grassi. Por otro lado, investigador del CONICET, Dr. Agustín Paviolo, también encabezó el trabajo de reinserción tras un trabajo de décadas donde estudió los movimientos y la amenaza de esta especie. El animal que protagonizó este histórico suceso es el yaguareté (Panthera onca), el felino más grande del continente americano y un símbolo cultural y natural de Argentina. En la zona de la Reserva Yabotí, ya casi no se registraban especies debido a la fragmentación del hábitat y al avance humano. Por eso, casi se había decretado su desaparición en la zona. Sin embargo, tras años de esfuerzos de monitoreo y protección de corredores biológicos, se pudo confirmar la presencia de ejemplares activos en la zona. Lo más valioso del avance es que se esperan las primeras camadas nacidas en libertad en esta zona en particular. Este hito indica que el ambiente vuelve a ser lo suficientemente seguro y saludable para su reproducción. A diferencia de otros casos de reintroducción artificial de ejemplares en cautiverio, el éxito en Yabotí se debe a una estrategia de “colonización natural asistida” y protección del territorio. Este paso se dio mediante la creación de corredores biológicos que conectan la reserva con otras áreas protegidas de Misiones y Brasil, lo que permite a los animales moverse de forma segura sin quedar aislados. El trabajo conjunto entre el Ministerio de Ecología de Misiones, las fundaciones como Red Yaguareté y Parques Nacionales fue esencial para lograr este avance a partir de estas políticas: El yaguareté es uno de los animales que se conoce como una “especie paraguas” y un depredador tope. Su presencia regula las poblaciones de otras especies (como pecaríes o venados) y evita que los herbívoros sobrepoblen el área y degraden la vegetación. Al proteger el territorio que el yaguareté necesita para vivir, se garantiza automáticamente la supervivencia de miles de otras especies de plantas y animales menores. Además, la existencia de este carnívoro funciona como un indicador de salud ambiental. Un ecosistema que puede mantener a un depredador de este tamaño es una zona con agua limpia, vegetación densa y una cadena alimentaria completa. Su regreso a Yabotí significa que el ambiente está recuperando su equilibrio original y su resiliencia frente al cambio climático. El yaguareté es un felino robusto, con una fuerza de mordida excepcional, capaz de perforar incluso caparazones de tortugas. Su pelaje amarillo con manchas negras en forma de rosetas es único en cada individuo y se utiliza como una “huella dactilar” que permite a los científicos identificarlos mediante fotografías. En Argentina, este felino fue declarado Monumento Natural Nacional, el máximo nivel de protección legal posible. Es un animal solitario y territorial que requiere grandes extensiones de selva para sobrevivir y su figura es sagrada para muchas culturas originarias de la región, que lo consideran el “verdadero líder” de la selva.