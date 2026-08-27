Tras 22 años de restauración, volvió a las vías bonaerenses una locomotora de 100 años que estuvo a punto de ser chatarra.

Después de más de dos décadas de trabajo, una histórica locomotora a vapor fabricada hace casi 100 años volvió a circular por las vías de la provincia de Buenos Aires.

La recuperación de esta emblemática máquina ferroviaria construida por la empresa Vulcan Foundry, en Manchester, Inglaterra, en 1927. Se convirtió en un acontecimiento para los amantes del tren y para quienes impulsan la preservación del patrimonio industrial argentino.

La locomotora, conocida como “la 39 Grande”, permaneció fuera de servicio durante años y atravesó un extenso proceso de restauración que demandó esfuerzo técnico, reconstrucción de piezas y la participación de especialistas y voluntarios.

El regreso a las vías representa un verdadero rescate histórico y permite volver a ver en funcionamiento un símbolo de la época dorada del ferrocarril.

La histórica locomotora que volvió a rodar tras más de dos décadas

La unidad restaurada tiene cerca de un siglo de antigüedad y recuperó su capacidad operativa luego de 22 años de trabajos continuos.

Entre las tareas realizadas se destacaron:

Reparación integral de la caldera.

Restauración de sistemas mecánicos originales.

Reconstrucción de componentes deteriorados por el paso del tiempo.

Puesta a punto para cumplir con condiciones seguras de circulación.

🚂 IMÁGENES QUE EMOCIONARON A VARIOS



🔥 La histórica locomotora Vulcan Foundry 3925, conocida como la “39 Grande”, volvió a recorrer las vías bonaerenses después de su restauración por el Ferroclub Argentino.



📍 La locomotora, construida en 1927, partió desde Remedios de… pic.twitter.com/pcdy5EaKlm — Infocielo (@infocielo) August 21, 2026

El proyecto demandó una gran inversión de tiempo y conocimientos técnicos especializados. Además, se transformó en un ejemplo de conservación del patrimonio ferroviario, un aspecto cada vez más valorado por municipios y organizaciones vinculadas a la historia del transporte argentino.

Las imágenes de la locomotora nuevamente en marcha despertaron entusiasmo entre vecinos, ferroviarios y aficionados, que destacaron el valor cultural de recuperar una pieza que parecía destinada a quedar exhibida de forma estática.

En el recorrido pasó por estaciones como:

Banfield.

Lomas de Zamora.

Adrogué.

Chascomús.

Lezama y Castelli.

Por qué esta restauración es clave para el patrimonio ferroviario argentino

La red ferroviaria argentina fue una de las más extensas de América Latina durante buena parte del siglo XX. En este contexto, la recuperación de locomotoras históricas cumple un rol fundamental para mantener viva la memoria de una industria que impulsó el desarrollo económico y la conexión entre ciudades.

El regreso de esta máquina también fortalece las propuestas de turismo ferroviario y los recorridos históricos que atraen visitantes interesados en conocer el funcionamiento de los antiguos trenes a vapor.

Entre los principales beneficios de estas iniciativas se destacan:

Preservación del patrimonio histórico nacional.

Promoción del turismo local.

Generación de actividades culturales y educativas.

Difusión de la historia ferroviaria argentina.

En este sentido, la vuelta a las vías de una locomotora centenaria demuestra que, incluso después de décadas de inactividad, es posible recuperar piezas clave de la historia del transporte y devolverles el protagonismo que tuvieron en otras épocas.