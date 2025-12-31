Lo anunció la DGT: ¿con cuántas cervezas doy positivo en el control de alcoholemia?

Definitivamente, lo más aconsejable -en línea con el lema de la Dirección General de Tráfico (DGT) que reza "si bebes, no conduzcas“- es evitar ponerse al volante si se ha consumido alcohol . Se trata de una medida fundamental para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial.

Sin embargo, para evitar elevadas multas de tráfico, resulta imprescindible saber cuántas cervezas pueden dar positivo en un control de alcoholemia de la DGT.

Aunque lo ideal al volante es no beber, la Dirección General de Tráfico ha establecido un límite que, si superas, conllevará sanciones estrictas.

Conductores: ¿cuántas cervezas se pueden beber sin dar positivo?

De acuerdo con la reciente reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se considerará positivo en un control de alcoholemia si se supera la cantidad de 0,5 gramos por litro en sangre (equivalente a 0,25 mg/L en aire espirado).

El alcohol es uno de los principales factores que conduce a accidentes de tráfico en las carreteras y vías de España. Según el organismo dirigido por Pere Navarro, entre el 30% y el 50% de los accidentes tienen el consumo de alcohol como causa principal.

Esta medida, no obstante, no aplica a conductores con menos de dos años de experiencia con el carnet de conducir o a profesionales, ya que en su caso el límite permitido es de 0,3 g/L de alcohol en sangre (0,15 mg/L en aire). Esta reforma se ha realizado para endurecer las penas relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol.

Cuántas cervezas beber sin dar positivo en un control

La cantidad de cervezas requerida para dar positivo en un control de alcoholemia de la DGT puede variar debido a diversos factores, como el tipo de cerveza consumida, su contenido de alcohol, el peso corporal y metabolismo del individuo, entre otros.

