El Gobierno endureció los controles de tránsito y los operativos policiales durante la temporada de verano, en particular en las rutas y zonas turísticas. Por eso, muchos conductores puede derivar en sanciones, contravenciones o situaciones de riesgo si desconocen que llevar ciertos objetos en la guantera del auto es ilegal. En este caso, no se trata solo de elementos prohibidos por la ley, también hay objetos peligrosos o desaconsejados por razones de seguridad vial, incluso si no son ilegales. Si el vehículo tiene alguno de estos elementos, el títular del auto podría enfrentar graves sanciones y hasta perder la licencia de conducir. La portación de estos elementos está regulada por distintas normas nacionales y provinciales. Si se encuentran en la guantera durante un control, pueden generar consecuencias legales. Transportar armas de fuego sin autorización de la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) está prohibido. Aun con credencial vigente, deben cumplirse condiciones estrictas de traslado. Llevar un arma en la guantera sin habilitación puede constituir un delito penal. Cuchillos, puñales, navajas automáticas u otros objetos considerados armas blancas pueden dar lugar a contravenciones o causas judiciales, según la jurisdicción, el contexto y la forma de portación. Su presencia en la guantera suele considerarse portación indebida. Drogas, estupefacientes u otras sustancias prohibidas están alcanzadas por la legislación penal, independientemente del lugar del vehículo donde se encuentren. Explosivos, pirotecnia de uso no autorizado, combustibles u otros productos inflamables o químicos no pueden transportarse en un vehículo particular sin habilitación y medidas de seguridad adecuadas. Más allá de lo estrictamente legal, existen elementos que no están prohibidos, pero cuya presencia en la guantera representa un riesgo ante robos o hurtos: En caso de robo del vehículo, estos elementos pueden facilitar otros delitos o fraudes. La guantera suele utilizarse para guardar la documentación obligatoria para circular, que debe presentarse ante un control vehicular: Mantener esta documentación accesible ayuda a evitar demoras y posibles infracciones. Los montos de referencia a la fecha para las infracciones de tránsito se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor depende del precio de la nafta en cada jurisdicción. Por eso, las infracciones por no circular sin registro registro o por no tener objetos reglamentarios son las siguientes: