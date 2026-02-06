Con la modificación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a través del Decreto 196/2025, los conductores deberán cumplir nuevas exigencias relacionadas con la edad, los controles médicos y la validez del carnet, impactando especialmente a quienes tienen 65 años o más. Por otro lado, el Gobierno incorporó la licencia digital como documento principal para circular, junto con un examen psicofísico obligatorio para todos los conductores. La normativa reciente introduce un cambio significativo, al estipular que todas las personas mayores de 65 años deberán aprobar un examen psicofísico obligatorio para la renovación de la licencia. La falta de este certificado resultará en la denegación de la renovación, lo que dejará al conductor sin un carnet válido para circular. Dependiendo del municipio, además del examen psicofísico, se podrá requerir: El objetivo es fortalecer los controles en las edades con mayor riesgo de accidentes viales. Con el Decreto 196/2025, la duración del carnet se establece de la siguiente forma: El psicofísico se ha convertido en un requisito fundamental para la renovación del carnet, sin distinción de edad o categoría del vehículo. Este proceso abarca evaluaciones: La credencial digital se establece como la versión principal del documento. Para su activación, es necesario: La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que los conductores deberán presentar un certificado de antecedentes penales al momento de renovar la licencia. Esta disposición tiene como objetivo incrementar la seguridad vial y disminuir el riesgo de accidentes en las rutas. La nueva normativa también incluye un sistema de capacitación para conductores mayores, con talleres sobre seguridad vial y manejo defensivo, buscando reducir accidentes en este grupo etario.