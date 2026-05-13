El vinagre blanco ha devenido en uno de los aliados domésticos más eficaces para mantener el hogar limpio sin necesidad de químicos costosos y complicados de obtener. Este hábito, sencillo y económico, está siendo adoptado por diversos motivos prácticos y energéticos. Aunque su uso es común en la cocina o el baño, ha surgido un truco poco conocido que muchos han comenzado a implementar en meses recientes: rociar vinagre en la entrada de la casa. Un aspecto fundamental es su capacidad para actuar como barrera repelente. El intenso aroma del vinagre sirve como un inhibidor natural para diversas plagas domésticas. Las hormigas, arañas e incluso cucarachas suelen evitar áreas donde perciben ese olor, lo que convierte al vinagre en una alternativa eficiente y libre de productos químicos para el acceso principal. Adicionalmente, aquellos que sostienen prácticas de armonización del hogar lo emplean como un “limpiador energético”. Desde esta perspectiva, unas pulverizaciones en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y a revitalizar el ambiente. Para aprovechar al máximo sus efectos, es suficiente con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Se puede rociar: Para que este truco funcione a la perfección, se recomienda repetir el procedimiento una o dos veces por semana, intercalando la cantidad de días en los que se hace.