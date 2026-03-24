La combinación de vinagre y miel, conocida como oxymel, es un remedio natural que se remonta a la antigua Grecia y que en la actualidad volvió a ganar protagonismo por sus propiedades ya que, al combinar ambos elementos, se forma una bebida positiva para el organismo. Esta mezcla se apoya en las propiedades de sus componentes, debido a que el vinagre aporta ácidos y enzimas que estimulan procesos internos, mientras que la miel suma antioxidantes y propiedades antibacterianas. El oxymel es una preparación tradicional que combina vinagre de manzana y miel diluidos en agua, utilizada históricamente como un tónico natural para mejorar la salud general. En este sentido, la mezcla de vinagre de manzana con miel tiene una amplia variedad de aspectos que resultan beneficiosos y entre ellos se destacan: Para obtener los beneficios a partir de la infusión de vinagre y miel sin alterar sus propiedades, es importante respetar ciertas proporciones y formas de preparación. Gracias a la combinación adecuada de los elementos, se pueden mantener intactas las enzimas y los compuestos activos de los ingredientes. Para hacerlo se deben tener los siguientes ingredientes: Una vez que se pongan en un vaso, hay que mezclarlo suavemente para luego ingerirlo. Se recomienda consumir esta preparación en ayunas o unos minutos antes de las comidas principales, ya que de esta manera el organismo puede absorber mejor sus propiedades. No obstante, es importante que al momento de consumir este tipo de bebida se realice una consulta previa con un médico especialista para que no genere efectos adversos en el organismo.