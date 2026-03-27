Las combinaciones de vinagre y bicarbonato de sodio han ganado popularidad debido a sus múltiples usos en el hogar. Su reacción efervescente tiene la capacidad de eliminar las manchas que los productos químicos no logran quitar y también suprime los malos olores. Desde hace muchos años, se aconseja verter la mezcla en la bacha de la cocina cada noche, dado que contribuye a eliminar los restos de comida que se acumulan a lo largo del día. El vinagre (ácido acético) y el bicarbonato de sodio reaccionan al combinarse y liberan dióxido de carbono (CO₂) en forma de burbujas. Esta efervescencia produce un efecto desincrustante de grasa, moho y suciedad en general. La mezcla actúa como un limpiador natural que elimina todos los tapones y mantiene el flujo constante de agua. Esta alternativa resulta sumamente económica en comparación con los productos químicos tradicionales. Durante el día, la bacha suele acumular comida, detergente y otros restos que se adhieren a las paredes de las cañerías internas del desagüe, lo que genera malos olores y puede obstruir el paso del agua. Se aconseja realizar este procedimiento durante las noches, ya que se aprovechan las horas en las que no se utiliza el agua, lo que permite a la mezcla actuar durante un periodo más prolongado. El procedimiento para realizar la mezcla es sumamente sencillo. Se debe verter media taza de bicarbonato de sodio en el desagüe de la bacha, seguido de la adición de vinagre blanco, el cual puede ser caliente para potenciar su efecto desengrasante. A continuación, se debe permitir que la mezcla actúe durante un periodo de 15 a 30 minutos como mínimo; si es posible dejarla por más tiempo, será ideal para obtener un efecto más profundo. Para finalizar la limpieza, enjuagar con agua hirviendo para asegurar la eliminación total de la grasa. El uso de la mezcla no solo contribuye al mantenimiento de las cañerías de la cocina, sino que también resulta ventajoso para diversas aplicaciones, tales como: