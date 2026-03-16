Eliminar el sarro de las canillas muchas veces puede convertirse en una tarea imposible, más aún cuando se evitan utilizar productos químicos. Rascar los caños de metal con virulana o similares puede dejar rayones permanentes en la grifería, por lo que este truco se volvió sumamente similar para eliminar los restos de minerales. Esta mezcla de bicarbonato de sodio, soda cáustica y vinagre se convirtió en la alternativa económica para aflojar la acumulación de minerales que deja el agua dura. Es especialmente útil en baños y cocinas, lugares en donde el contacto del agua es frecuente. El vinagre es uno de los componentes más útiles a la hora de eliminar el sarro. El ácido acético es una sustancia que reacciona a los minerales que se acumulan en las griferías. En su acción, ayuda a disolverla cal y el magnesio y los hace más fáciles de remover. Por su parte, el bicarbonato funciona como un abrasivo suave, lo que significa que al frotarlo despega los minerales sin rayar el metal. Es usado también por su capacidad de neutralizar olores. La soda aporta dióxido de carbono disuelto, lo que genera burbujas. Cuando se mezclan con los otros ingredientes, ayuda a que penetre mejor en pequeñas grietas o rincones de la canilla. Esta solución no solo es útil para eliminar el sarro de las canillas, sino que también tiene otras funciones como: Una de sus principales características es que puede ser usada frecuentemente si se usa con suavidad, ya que no deteriora las superficies. Para hacer la mezcla limpiadora de sarro y grasa debemos integrar 2 cucharadas de bicarbonato, media taza de vinagre y media taza de sodaGcaG. Luego, se debe aplicar de forma directa en la grifería y deja actuar por 15 minutos. Luego, usar una esponja o un cepillo de dientes viejo para frotar. Para finalizar, enjuagar con un trapo húmedo y secar.