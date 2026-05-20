A la hora de limpiar el baño, existen métodos caseros que ganaron popularidad por su efectividad y bajo costo. Uno de los más utilizados consiste en rociar vinagre alrededor del inodoro, una práctica que puede ayudar a combatir malos olores, reducir manchas y mantener la higiene del ambiente.

Aunque parezca un detalle menor, este ingrediente que suele estar en cualquier cocina tiene propiedades desinfectantes y desodorizantes que lo convierten en un aliado para la limpieza diaria.

¿Por qué recomiendan usar vinagre cerca del inodoro?

El vinagre blanco contiene componentes naturales que ayudan a limpiar distintas superficies del baño sin necesidad de utilizar productos agresivos.

Cuando se aplica alrededor de la base del inodoro, en las juntas del piso o en los bordes del sanitario, puede aportar varios beneficios:

Neutraliza olores desagradables.

Ayuda a remover restos de sarro y humedad.

Reduce manchas amarillentas.

Disminuye la acumulación de bacterias y hongos.

Mantiene el ambiente fresco durante más tiempo.

Además, muchas veces quedan pequeñas salpicaduras alrededor del inodoro que no siempre se ven a simple vista. El vinagre ayuda a desinfectar esas zonas antes de utilizar otros productos de limpieza.

¿Cómo aplicar correctamente el truco del vinagre?

Para obtener mejores resultados, especialistas en limpieza doméstica recomiendan seguir algunos pasos simples:

Limpiar previamente la zona del inodoro. Rociar vinagre blanco alrededor de la base, detrás del sanitario y sobre las juntas del piso. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Pasar un trapo húmedo o papel absorbente. Frotar con un cepillo si existen manchas difíciles.

Algunas personas también agregan limón o aceites esenciales para mejorar el aroma del baño.

¿Cada cuánto conviene hacerlo?

Este tipo de limpieza puede repetirse entre dos y tres veces por semana, especialmente en baños con mucha circulación de personas o poca ventilación.

En ambientes húmedos, además, ayuda a prevenir olores fuertes y la aparición de hongos.

Los errores que hay que evitar al limpiar con vinagre

Aunque el vinagre es útil para la limpieza doméstica, hay ciertas combinaciones que pueden resultar peligrosas.

Los expertos recomiendan no mezclarlo directamente con lavandina u otros productos químicos fuertes, ya que puede generar vapores irritantes, sobre todo en espacios cerrados.

También aconsejan evitar el uso prolongado sobre superficies de mármol o piedra natural, porque la acidez del vinagre podría dañarlas con el tiempo.

Por último, recuerdan que este truco funciona como complemento de higiene, pero no reemplaza una limpieza profunda periódica del baño con productos específicos.