Tras el asueto del lunes 17 de agosto, miles de argentinos se preguntan cuándo es el próximo feriado que arme un fin de semana largo de tres días de descanso.

En este contexto, el calendario publicado por el Gobierno nacional contiene un cambio importante por la eliminación del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, el cual volverá a llamarse “Día de la Raza”.

Cambia el feriado de octubre: la decisión del Gobierno nacional

El oficialismo modificó la nomenclatura del calendario y se evidenció en las comunicaciones institucionales, además de las publicaciones en la página web oficial.

De esta manera, la gestión actual deja atrás el nombre del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para pasar a usar “Día de la Raza” para el feriado del 12 de octubre.

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La nomenclatura había sido establecido y utilizada ininterrumpidamente desde el 2010 hasta el 2023.

Desde el primer año de gestión libertaria, las cuentas oficiales anticiparon el cambio en la nomenclatura de la fecha. La conmemoración marca “la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano”.

Qué feriados quedan en el año

De cara a lo que resta del año, el calendario quedó conformado de la siguiente manera: