Adiós a las manchas de humedad y filtraciones en el techo: el producto que todo el mundo puede usar y que previene goteras.

Con la llegada de las lluvias de invierno, las manchas de humedad y las goteras vuelven a ser un problema frecuente en techos y cielorrasos.

Frente a esta situación, se popularizó un producto accesible que ayuda a prevenir filtraciones sin necesidad de una obra completa de impermeabilización.

Se trata de una membrana líquida o pintura impermeabilizante que se aplica directamente sobre la superficie del techo.

Según explican especialistas en construcción, su principal ventaja es que no requiere mano de obra especializada para colocarse en superficies chicas o medianas.

Cómo actúa el producto sobre el techo

El impermeabilizante forma una capa elástica que sella microfisuras y evita que el agua de lluvia se filtre hacia el interior de la vivienda. A diferencia de las pinturas comunes, este tipo de producto resiste la exposición constante al sol y a los cambios de temperatura sin agrietarse.

Adiós a las manchas de humedad y filtraciones en el techo: el producto que todo el mundo puede usar y que previene goteras. Gemini.

Además, actúa como barrera contra la humedad ascendente, uno de los principales motivos por los que aparecen manchas oscuras en el cielorraso incluso cuando no llueve de forma directa sobre la zona afectada.

Los especialistas remarcan que la superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa u óxido antes de la aplicación, ya que cualquier resto puede afectar la adherencia del producto y reducir su efectividad con el paso del tiempo.

Existen distintas variantes según el material del techo. Para superficies de chapa se recomiendan productos con mayor elasticidad, capaces de acompañar la dilatación del metal sin resquebrajarse.

En cambio, para losas de hormigón se suelen elegir membranas más rígidas, con mejor resistencia al pisoteo eventual durante tareas de mantenimiento.

Pasos para aplicarlo correctamente

El procedimiento se puede realizar sin contratar mano de obra especializada si el techo es de fácil acceso:

Limpiar la superficie con cepillo o hidrolavadora para retirar polvo, hongos y restos de pintura vieja.

Revisar el techo en busca de grietas o fisuras y sellarlas antes de continuar.

Aplicar una primera capa del producto con rodillo o pincel, respetando el sentido uniforme.

Dejar secar según lo indicado por el fabricante y aplicar una segunda capa para reforzar la protección.

Los expertos recomiendan realizar este mantenimiento antes del inicio de la temporada de lluvias, ya que aplicar el producto sobre una superficie ya afectada por filtraciones activas reduce su eficacia.

En techos con humedad estructural persistente, sugieren primero resolver el origen del problema.

Este tipo de solución resulta especialmente útil en viviendas con techos de chapa o losa expuesta, donde las filtraciones suelen concentrarse en las uniones y los desagües. Revisar esas zonas con mayor frecuencia ayuda a anticipar reparaciones más costosas.

También conviene prestar atención a las canaletas y bajadas de agua, ya que una obstrucción en esos sectores puede generar acumulación de agua sobre el techo y forzar filtraciones incluso en superficies bien impermeabilizadas. Un mantenimiento periódico de estos elementos complementa el efecto del producto aplicado.

En definitiva, un producto accesible y una aplicación cuidadosa pueden evitar que una simple mancha de humedad se convierta en un problema estructural mayor.