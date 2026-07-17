La sal gruesa es uno de esos productos que nunca falta en la cocina, pero desde hace años también se convirtió en protagonista de distintos trucos caseros. Uno de los más conocidos consiste en utilizarla para limpiar los pisos del hogar, una práctica que muchas personas repiten todas las semanas.

Aunque este ritual está asociado principalmente a creencias populares relacionadas con la limpieza energética, la sal también posee algunos usos prácticos dentro de la casa . Por eso, quienes la utilizan aseguran que ayuda a renovar los ambientes y a mantener una mayor sensación de bienestar.

Por qué muchas personas tiran sal gruesa en los pisos

Según distintas creencias populares, los pisos son uno de los lugares donde se concentra el movimiento diario de la vivienda. Por allí circulan las personas, las mascotas y, simbólicamente, también la energía del hogar.

Por ese motivo, muchas personas consideran que limpiar los pisos con sal gruesa ayuda a “renovar” el ambiente y a dejar atrás las energías negativas, favoreciendo una sensación de armonía y protección dentro de la casa.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Quienes realizan este ritual suelen repetirlo una vez por semana como una forma de mantener esa renovación de manera constante.

Cómo se hace este ritual con sal gruesa

La preparación es muy sencilla y no requiere productos especiales. Basta con incorporar la sal al agua utilizada para limpiar los pisos y seguir el procedimiento habitual.

El paso a paso consiste en:

Colocar un puñado de sal gruesa en un balde con agua.

Revolver hasta que parte de la sal se disuelva.

Pasar el trapo por los pisos de toda la casa.

Dejar secar naturalmente.

Ventilar bien los ambientes.

Algunas tradiciones también recomiendan comenzar desde los sectores más alejados de la entrada y avanzar hacia la puerta principal como un gesto simbólico para “dejar salir” aquello que ya no se desea conservar.

Qué beneficios reales tiene la sal para la limpieza del hogar

Más allá de las creencias espirituales, la sal también puede aportar algunas ventajas prácticas durante la limpieza doméstica.

Por sus características, ayuda a absorber humedad en espacios pequeños y puede colaborar con la neutralización de determinados olores, por lo que muchas personas la utilizan como complemento en diferentes tareas del hogar.

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Entre sus usos más habituales se destacan:

Ayudar a absorber humedad.

Reducir algunos malos olores.

Complementar la limpieza de determinados ambientes.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que la sal no reemplaza a los productos de limpieza tradicionales, especialmente cuando se busca eliminar grasa, suciedad profunda o microorganismos.

De esta manera, limpiar los pisos con sal gruesa combina una tradición muy difundida con algunos beneficios prácticos para el hogar. Mientras que para muchas personas representa un ritual de renovación energética, otras simplemente la incorporan como un recurso más dentro de la limpieza cotidiana.