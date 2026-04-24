Hay un producto que no falla en ningún hogar argentino: el bicarbonato de sodio. Aparece en recetas, remedios caseros y videos virales que prometen solucionarlo todo. El problema es que no siempre se usa bien y eso hace que muchos lo descarten pensando que no sirve. Antes de hablar del truco que sí funciona, vale la pena aclarar algunos usos que generan falsas expectativas. Mezclarlo con vinagre, por ejemplo, es uno de los errores más comunes. La reacción genera espuma, lo cual parece efectivo, pero en realidad los dos productos se neutralizan entre sí y pierden casi todo su poder limpiador. Otro uso que no da los resultados esperados es aplicarlo directamente sobre manchas de grasa sin ninguna preparación previa: sin humedad ni tiempo de acción, el bicarbonato simplemente no penetra la superficie. También circula la idea de que mezclado con limón limpia cualquier cosa al instante. Si bien tiene cierto efecto antibacterial, no es suficiente para superficies muy sucias o con acumulación de grasa. Y en pisos porosos como la cerámica sin esmalte, puede dejar residuos blancos difíciles de quitar si no se enjuaga bien. Otro mito es usarlo como desodorante de ambiente tirándolo directamente en el piso y dejándolo secar. Sin humedad, el bicarbonato no se activa correctamente y el resultado es muy limitado. Entender cómo funciona este producto es clave para aprovecharlo de verdad. El método correcto consiste en: El bicarbonato actúa como un exfoliante natural que desprende la grasa sin rayar la mayoría de las superficies. Este método es útil en: Usar este método una vez por semana en las zonas más comprometidas evita que la grasa se acumule y se vuelva más difícil de remover. No hace falta usarlo en todo el piso: alcanza con focalizarlo en los puntos críticos. Con constancia, los resultados se notan en pocas semanas sin necesidad de productos químicos agresivos ni gastos innecesarios.