Tiene 23 años, emigró a España y progresó "un montón" laboralmente: "Es abismal la diferencia de sueldo con Argentina"

Emigrar a Europa en busca de nuevas oportunidades lleva tiempo. La incertidumbre de no saber si se podrá conseguir trabajo y vivir con una mínima seguridad pesa a la hora de tomar la decisión.

Antonella Pico es una de tantos argentinos que viajó a Europa con el fin de trabajar y crecer profesionalmente de lo que estudió. Egresada de Turismo y Hotelería en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), terminó sus estudios en 2019 y con 23 años decidió emigrar a España en busca de mejores oportunidades.

Cataluña, España.

Para emprender la travesía ahorró durante tres años. Hoy logró asentarse y trabajar en una cadena de hoteles como camarera, con posibilidad de poder crecer dentro de la compañía.

En diálogo con El Cronista Antonella contó los motivos por los cuales decidió probar suerte en el viejo continente. "Me llevaron las ganas de vivir otras experiencia, de trabajar en otro lugar y de crecer profesionalmente, ya que en Argentina no lo podía hacer", sostuvo en la charla.

Primeros días en el viejo continente

Antonela rememoró sus primeros días y cómo se sintió recién llegada a España. "La verdad me sentí super bien, segura y por suerte no tuve un ‘choque' cultural. Obviamente que todos los días se extraña, pero me adapté muy bien", reveló.

"Vivo en Cataluña y en el pueblo donde me radiqué se habla muchísimo catalán. Al principio no entendía nada (de catalán), pero poco a poco fui comprendiendo, al día de hoy, estoy hablando un poco".

Entre las cosas que pondera de Cataluña, mencionó las costumbres que tienen a la hora de terminar su rutina laboral. "Es hermosa la vida aquí, es muy típico salir de trabajar e ir a tomar café con tus amigas o salir a la playa", precisó.

LA ESTABILIDAD ECONÓMICA EN ESPAÑA: UN ATRACTIVO A LA HORA DE EMIGRAR A ESE PAÍS

Antonela aseguró que en Argentina no tenía un buen trabajo, no tenía un buen trato con sus empleadores, el salario no era acorde al puesto laboral en la empresa de turismo que trabajaba, y no podía independizarse. En cambio, en España logró todo lo que deseaba.

"Es abismal la diferencia de sueldo entre Argentina y España. Hace casi un año que estoy viviendo acá, progresé un montón porque mi sueldo me lo permite, recibo entre 1200 y 2000 euros mensuales con horas extras", contó, entusiasmada.

A pesar de que su vida dio un giro de ciento ochenta grados, aseguró que aún mantiene las costumbres de nuestro país. "Tomo mate, como alfajores y dulce de leche porque soy fan ", manifestó riéndose.

Antonela mantiene la costumbre de tomar mate.

¿Cómo emigrar a España y qué papeles necesito?

Los argentinos que desean ir a España para vivir y trabajar, necesitarán estos documentos:

Permiso de residencia y trabajo informado al empleador o empresario en España. El trámite debe realizarse con la compañía contratante, previamente a entregar la solicitud de visado por el extranjero.

El pasaporte debe estar actualizado, mínimo seis meses.

Presentar dos fotos a color, sobre el fondo blanco.

Certificado de antecedentes penales, expedido por la Argentina

Certificado médico que compruebe que el interesado no tiene una enfermedad grave o contagiosa.

Requisitos para estudiar

Los argentinos que decidan ir a España, para comenzar sus estudios universitarios o hacer un posgrado, deberán presentar estos documentos: